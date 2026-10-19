Επικοινωνιακό σόου Τραμπ-Νετανιάχου ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ: «Έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε στο Ιράν» (Video)

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Σε ένα επικοινωνιακό σόου με φόντο τις εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του, σε τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω βίντεο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που έχουν να διευθετήσουν από κοινού, τόσο στο Ιράν, όσο και ως προς τη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Το βίντεο αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Νετανιάχου στην πλατφόρμα X, με τον ίδιο να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον Τραμπ και να τον αποκαλεί «έναν απίστευτο ηγέτη του ελεύθερου κόσμου και, με διαφορά, τον μεγαλύτερο φίλο που είχε και θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτή την απίστευτη υποστήριξη», λέει χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προτού αναφερθεί στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών απέναντι στην Τεχεράνη.

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε στο Ιράν… Και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την ολοκληρώσουμε και κανείς άλλος δεν θα το κάνει», αναφέρει ο Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται στην αεροπορική βάση που είχε επισκεφθεί νωρίτερα σήμερα.

בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! pic.twitter.com/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026

«Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, από την πλευρά του, ανταποδίδει τα θερμά λόγια, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Είσαι ένας πολεμιστής. Η χώρα σου και, πιθανότατα, κάποιοι άλλοι επίσης, σου έχουν φερθεί άδικα… Αλλά είσαι ένας σπουδαίος πολεμιστής και θα το αποδείξουμε αυτό», του λέει.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει τη στήριξή του ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης: «Πιστεύω ότι είσαι εξαιρετικός. Σκόπευα εξαρχής να το κάνω, να εκφράσω τη στήριξή μου. Πιστεύω ότι θα έχεις μια τεράστια νίκη, πραγματικά». Και προσθέτει: «Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι».

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου αναφέρεται και στην περαιτέρω διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο τους έχουν ακόμη έργο να επιτελέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να κατονομάζει κάποια χώρα.

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