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19.10.2026 23:40

Reuters: Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Νορβηγία, με Κούσνερ και Γουίτκοφ – Πιθανή η συμμετοχή Ζελένσκι

19.10.2026 23:40
Kushner-Witkoff

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Στη Νορβηγία αναμένεται να μεταβούν αυτή την εβδομάδα ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Το πρακτορείο, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση των σχεδιαζόμενων επαφών, μεταδίδει ότι δύο από αυτές θεωρούν πιθανή και την παρουσία του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις συναντήσεις.

Ωστόσο, οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, διευκρίνισαν ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών.

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