Ιράν: Απειλές για επιθέσεις σε 9 χώρες σε περίπτωση επανέναρξης των αμερικανικών επιχειρήσεων

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον εννέα χωρών της Μέσης Ανατολής αφήνει η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για αντίποινα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών βάσεων ή πετροχημικών εγκαταστάσεων.

Την προειδοποίηση διατύπωσε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ξεκαθαρίζοντας ότι η απάντηση της χώρας θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Tasnim, ειδησεογραφικό πρακτορείο που πρόσκειται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Μοχμπέρ προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη θα πλήξει «εννέα χώρες» εάν δεχθεί νέα επίθεση. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχέμπι, υποστήριξε τη Δευτέρα ότι οι περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή δεν λειτουργούν πλέον, ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν μετακινηθεί σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το Ιράν.

The world will see what will happen! pic.twitter.com/tqxqzBBLoc — سخنگوی سپاه (@Irgcspeaker) October 19, 2026

«Οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο χρησιμοποιώντας όλη τους τη στρατιωτική ισχύ και, ασφαλώς, δεν βρίσκονται πλέον σε θέση να ξεκινήσουν μια νέα σύγκρουση που θα τους αποφέρει επιπλέον οφέλη», δήλωσε ο Μοχέμπι.

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