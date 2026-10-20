Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις ταραχές, ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης – Πυρά Τραμπ κατά Μακρόν για το μεταναστευτικό

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Γαλλία, παρά τη σχετική ηρεμία που επικράτησε τη Δευτέρα (19/10), μετά το Σαββατοκύριακο εκτεταμένων επεισοδίων, λεηλασιών και συγκρούσεων διαδηλωτών με την αστυνομία. Οι Αρχές επέβαλαν μερική απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν απέκλεισε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η κοινωνική αναταραχή προκαλεί έντονους πολιτικούς τριγμούς, με τον υπουργό Εσωτερικών να υποβάλλει την παραίτησή του, την οποία απέρριψε ο Εμανουέλ Μακρόν, και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρεμβαίνει, συνδέοντας τα γεγονότα με τη μετανάστευση και τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση της βίας, δίνοντας στις τοπικές Αρχές τη δυνατότητα να επιβάλλουν περιορισμούς όπου κρίνεται αναγκαίο. Ο Λεκορνί απέκλεισε μια γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας στη γαλλική πρωτεύουσα, επιλέγοντας στοχευμένα μέτρα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

«Η αποφασιστικότητά μου να αποκαταστήσω την τάξη είναι απόλυτη», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, μετά την έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Παρίσι, Λιλ, Νίκαια και άλλες πόλεις

Στο Παρίσι, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται από τις 20:00 οι διαδηλώσεις και οι μη εγκεκριμένες συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ από τις 23:00 έως τις 06:00 επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) και στην περιοχή Λε Αλ (Les Halles), όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά συγκροτήματα της πρωτεύουσας.

Τα μέτρα, που τέθηκαν σε εφαρμογή το βράδυ της Δευτέρας, ισχύουν έως το πρωί της Τρίτης (20/10), με στόχο να αποτραπούν νέες συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επεισόδια.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν στη Λυών, στο Μπορντό και σε άλλες πόλεις, ενώ στη Μασσαλία απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις.

Στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με πηγή από το γραφείο του πρωθυπουργού, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους από τις 20:00 έως τις 06:00, για δύο συνεχόμενες νύχτες, στη Λιλ, στο Ντουαί, στο Βατινί και στο Ντενέν.

Στη Νίκαια, ο δήμαρχος Ερίκ Σιοτί ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σχετική απόφαση για τον περιορισμό της νυχτερινής κυκλοφορίας ανηλίκων στο κέντρο της πόλης.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, οι Αρχές δεν αποκλείουν την επανεμφάνιση επεισοδίων, καθώς η κοινωνική δυσαρέσκεια που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις παραμένει έντονη.

Πάνω από 2.500 συλλήψεις και περίπου 1.000 τραυματίες αστυνομικοί

Ο απολογισμός των επεισοδίων είναι ιδιαίτερα βαρύς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι γαλλικές Αρχές, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ περίπου 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε επίσης ότι διαδηλωτής έχασε το ένα του χέρι από έκρηξη χειροβομβίδας που χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Οι ταραχές σημειώθηκαν στο περιθώριο μαζικών κινητοποιήσεων, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 550.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, την ακρίβεια και τη συνεχή επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.

Το κύμα διαμαρτυρίας είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα από μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Σταδιακά, όμως, οι κινητοποιήσεις διευρύνθηκαν, με τη συμμετοχή συνδικάτων και διαφορετικών οργανώσεων διαμαρτυρίας.

Το Σαββατοκύριακο, ομάδες ταραχοποιών, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα, μάσκες και κουκούλες, πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια και λεηλάτησαν εμπορικά καταστήματα στο Παρίσι, στη Μασσαλία και σε άλλες μεγάλες και μικρότερες πόλεις.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι καταστροφές στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο του 19ου αιώνα καταστράφηκε από πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Η φωτιά επεκτάθηκε στο κτίριο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν ο πύργος του ρολογιού και η στέγη του.

Παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών – Γιατί την απέρριψε ο Μακρόν

Η έκταση των επεισοδίων προκάλεσε σοβαρή κρίση και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να δέχεται έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για την ανεπαρκή προετοιμασία των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Νουνιές παραδέχθηκε ότι η αστυνομία «έχασε τον έλεγχο» σε ορισμένες πόλεις, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις αστοχίες στην αντιμετώπιση των ταραχών.

Την Κυριακή υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να την αποδεχθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε απαραίτητη την παραμονή του υπουργού στη θέση του, λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί η συνέχεια στη διοίκηση των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις ελλείψεις στην πληροφόρηση και στην πρόβλεψη των κινδύνων που οδήγησαν στα εκτεταμένα επεισόδια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο Νουνιές ανακοίνωσε ότι 200 ερευνητές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν οργανωτικό ρόλο στις βιαιοπραγίες.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές – Έκτακτα μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Οι οικονομικές επιπτώσεις των ταραχών προκαλούν επίσης ανησυχία, καθώς περισσότερα από 2.000 καταστήματα και επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις λεηλασίες και τις καταστροφές.

Ο επικεφαλής του δικτύου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γαλλίας (CCI), Αλέν Ντι Κρεσέντσο, δήλωσε στο RTL ότι το συνολικό κόστος των ζημιών εκτιμάται σε «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Μασσαλίας, Ζαν-Λικ Σοβέν, ανέφερε στο BBC ότι πολλοί καταστηματάρχες της πόλης βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς απόγνωσης και φοβούνται ακόμη και για την επιβίωση των επιχειρήσεών τους.

Μετά την έκτακτη σύσκεψη της Δευτέρας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει κονδύλια για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν, επιδιώκοντας παράλληλα να ανακτήσει τα ποσά από όσους ευθύνονται για τις καταστροφές.

«Θα υπάρξει νόμος που θα προβλέπει τρόπους ώστε όσοι προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες να υποχρεωθούν να πληρώσουν», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε επίσης τη δημιουργία μηχανισμού οικονομικής στήριξης μέσω μερικής ανεργίας για όσους δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας των επεισοδίων και των λεηλασιών.

Την ίδια ώρα, δύο Γάλλοι υπουργοί κατήγγειλαν ότι προϊόντα που είχαν κλαπεί από καταστήματα εμφανίστηκαν προς πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας Vinted διευκρίνισε ότι η πώληση ή η αναζήτηση αγοραστών για κλεμμένα αντικείμενα απαγορεύεται αυστηρά.

«Από το Σαββατοκύριακο, οι ομάδες μας ανέλαβαν άμεση δράση για τον εντοπισμό και την αφαίρεση καταχωρίσεων που συνδέονται με τις λεηλασίες, ενώ ενισχύσαμε και την παρακολούθηση ύποπτων αγγελιών», ανέφερε η εταιρεία.

Νέες απεργίες και διαδηλώσεις στις 5 Νοεμβρίου

Η αποκλιμάκωση της έντασης ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς τα γαλλικά συνδικάτα έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για νέο γύρο απεργιών και συγκεντρώσεων στις 5 Νοεμβρίου.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών επιμένουν ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται οι πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις με εκείνους που προχώρησαν σε λεηλασίες.

Μιλώντας στο Sky News, δήμαρχος πόλης της βόρειας Γαλλίας υπογράμμισε ότι όσοι διαδηλώνουν για κοινωνικά αιτήματα δεν έχουν σχέση με όσους λεηλατούν καταστήματα, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις έχουν πραγματικές και δικαιολογημένες αιτίες.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, με την υποτονική οικονομική δραστηριότητα και τη διόγκωση του δημόσιου χρέους να ενισχύουν την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Η κρίση εκδηλώνεται μάλιστα περίπου έξι μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στις εξελίξεις.

Πολιτική αντιπαράθεση με τον Μελανσόν για τις ευθύνες των επεισοδίων

Οι ταραχές έχουν πυροδοτήσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με πολιτικούς να κατηγορούν την αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise) ότι διαδραμάτισε ρόλο στην κλιμάκωση της βίας.

Ο Λεκορνί, σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, είχε υποστηρίξει ότι ορισμένες ομάδες «θέλουν να δημιουργήσουν χάος στη χώρα μας μέχρι τις προεδρικές εκλογές».

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος πρόκειται να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, απάντησε καλώντας τον πρωθυπουργό είτε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του είτε να ζητήσει συγγνώμη.

Συγκεκριμένα, τον προέτρεψε να «αποδείξει την κατηγορία του» ή διαφορετικά να «ζητήσει συγγνώμη, να σωπάσει και να σταματήσει να υποδαυλίζει την αναταραχή».

Προειδοποιήσεις από ΗΠΑ, Κίνα και Γερμανία προς τους πολίτες τους

Η ένταση στη Γαλλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σε διπλωματικό επίπεδο, με ξένες κυβερνήσεις να εκδίδουν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Γαλλία κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να αποφεύγουν περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες διαδηλώσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή εάν βρεθούν κοντά σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις εξέδωσαν η Κίνα και η Γερμανία, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή αναζωπύρωση των επεισοδίων.

Παρέμβαση Τραμπ: «Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της»

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε τις εικόνες από τη Γαλλία για να ενισχύσει την πολιτική του επιχειρηματολογία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συνέδεσε τις ταραχές με τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, αποδίδοντας τη βία σε μετανάστες και ιδεολογικές ομάδες, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη γενικευμένη αυτή σύνδεση.

«Εάν θέλετε να διαπιστώσετε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μια άλλοτε σπουδαία χώρα η οποία κυριεύεται, λεηλατείται και πυρπολείται από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον χριστιανισμό και τον δυτικό πολιτισμό», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, απηύθυνε ευθεία έκκληση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

«Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει τα σύνορά της και να διώξει τους ανθρώπους που μισούν τις χώρες της. Και να τους διώξει γρήγορα, προτού να είναι πολύ αργά», υποστήριξε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για τους κινδύνους που, κατά την άποψή του, συνεπάγεται η μεταναστευτική πολιτική.

«Είχα πει στον πρόεδρο Μακρόν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πριν από πολλά χρόνια: κλείστε τα σύνορά σας, διαφορετικά θα έρθει το τέλος της Γαλλίας», ανέφερε.

Επίθεση στους Δημοκρατικούς με φόντο τις αμερικανικές εκλογές

Ο Αμερικανός πρόεδρος αξιοποίησε τη γαλλική κρίση και για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, υποστήριξε ότι ανάλογες εικόνες βίας θα μπορούσαν να εμφανιστούν και στη χώρα του εάν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί.

«Όταν βλέπετε φλεγόμενα καμπαναριά και φωτιές που μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε πως αυτό θέλουν οι ριζοσπάστες, ανόητοι Δημοκρατικοί να κάνουν στην Αμερική», δήλωσε.

Στην ανάρτησή του χρησιμοποίησε μάλιστα τον απαξιωτικό νεολογισμό «Dumocrats», λογοπαίγνιο με τη λέξη «Democrats» και την αγγλική λέξη «dumb» («ανόητος»).

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με αναφορά στην προστασία της αμερικανικής ταυτότητας και των παραδοσιακών αξιών.

«Οι Αμερικανοί θα ορθώσουν ανάστημα και θα διακηρύξουν ότι θα υπερασπιστούμε την κουλτούρα μας, θα προστατεύσουμε τον πολιτισμό μας, θα διαφυλάξουμε τη θρησκεία, τις αξίες και την κληρονομιά μας, και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να κατακτηθεί ή να καταστραφεί η χώρα μας», τόνισε.

Η τοποθέτησή του προσθέτει μια νέα διεθνή πολιτική διάσταση στην κρίση που αντιμετωπίζει η Γαλλία, την ώρα που η κυβέρνηση Μακρόν καλείται να συνδυάσει την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης με την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτημάτων που οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους.

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