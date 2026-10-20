Στα άκρα η κόντρα ΗΠΑ – Ουκρανίας: Ο Τραμπ «παγώνει» τις παραδόσεις Patriot στο Κίεβο, ενόψει δύσκολου χειμώνα

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Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με την ηγεσία της Ουκρανίας: μετά την… ιερεμιάδα του κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμερικανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «ξεδοντιάζει» την αεράμυνα του Κιέβου.

Σύμφωνα με την Washington Post, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει εγκρίνει τις παραδόσεις πυραύλων για το αμερικανικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στην Ουκρανία. Η καθυστέρηση στην παράδοση των αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικών πυραύλων προκαλεί νέα ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ρωσικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις. Ο Ζελένσκι, σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, είπε ότι είναι «δύσκολο να εξηγηθούν» τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον, αναφερόμενος τόσο στις καθυστερήσεις των εξοπλισμών όσο και στους περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενα πλήγματα.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η οποία επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τρεις ακόμη καλά πληροφορημένες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση καθυστερεί την έγκριση για τη μεταφορά πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Ουκρανία, παρότι ορισμένοι από αυτούς προέρχονται από συμμαχικές χώρες. Το ζήτημα συνδέεται με το καθεστώς εξαγωγής των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Επειδή πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής εξοπλισμό, οποιαδήποτε μεταφορά του από μια τρίτη χώρα σε άλλη απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Ουάσινγκτον.

Έτσι, ακόμη και αν σύμμαχοι των ΗΠΑ επιθυμούν να διαθέσουν πυραύλους Patriot στο Κίεβο, η παράδοση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς το πράσινο φως του Πενταγώνου. Η απόφαση βρίσκεται στην αρμοδιότητα της αμερικανικής πλευράς και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαιτούμενη έγκριση εξακολουθεί να εκκρεμεί. Το δημοσίευμα αναδεικνύει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ουκρανική αεράμυνα, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι Patriot αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα που διαθέτει η Ουκρανία για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Τη δυσαρέσκειά του για την αμερικανική στάση εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ σε σχέση με τον πόλεμο είναι «δύσκολο να εξηγηθούν», αναφερόμενος ειδικότερα στις καθυστερήσεις παράδοσης όπλων και στην περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης, με την καθυστέρηση των νέων παραδόσεων να επιβαρύνει περαιτέρω τη δυνατότητά της να αντιμετωπίζει ρωσικά πλήγματα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο CEO της SpaceX, Έλον Μασκ, ήταν εκείνος που πρότεινε στον Τραμπ να «πέσει μαύρο» στη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος Starlink/Starshield, το οποίο παρέχει διαδικτυακή υποδομή στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, όπως πληροφορίες, αλλά και έλεγχο των μη επανδρωμένων οχημάτων του Κιέβου. Δημοσιεύματα φέρουν τον Μασκ να προτείνει την ιδέα στον Τραμπ, ώστε να υπάρξει μόχλευση στον Ζελένσκι, ο οποίος, από την πλευρά του, είχε απορρίψει την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για «ενεργειακή εκεχειρία» με τη Ρωσία.

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