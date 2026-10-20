Νέα εμμονή του Τραμπ: Αλλάξτε τώρα το όνομα, από «Νέο Μεξικό» σε «Νέα Αμερική»

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Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ξαναφτιάξει τον κόσμο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή του το ξέρουμε εδώ και καιρό. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές τα «θέλω» του ξεπερνούν ακόμα και το όριο της εμμονής.
Ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, λοιπόν, επανέλαβε το αμφιλεγόμενο αίτημά του για μετονομασία της πολιτείας του Νέου Μεξικού. «Το Νέο Μεξικό πρέπει να αλλάξει αμέσως το όνομά του σε Νέα Αμερική. Δεν είμαστε το Μεξικό, είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Το όνομα αυτό θα προσδώσει μεγάλη αξία και κύρος στην πολιτεία! Οι τιμές των ακινήτων και τα εισοδήματα θα αυξηθούν, και θα νιώθετε ακόμα μεγαλύτερη υπερηφάνεια καθώς θα χαιρετάτε την όμορφη αμερικανική μας σημαία!».
Ο Τραμπ, μάλιστα επέμεινε ότι «ίσως ακόμη και οι “δόλιες εκλογές”, για τις οποίες είναι γνωστό το Νέο Μεξικό, να γίνουν και πάλι τίμιες!», αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Νέο Μεξικό έχει εμπλακεί σε εκλογική απάτη. Αν και ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει την εκτελεστική εξουσία για να μετονομάσει υδάτινα σώματα και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, δεν έχει την εξουσία να μετονομάσει το Νέο Μεξικό ή άλλες πολιτείες. Αντίθετα, αυτό πιθανότατα θα απαιτούσε δράση από την ίδια την πολιτεία και το Κογκρέσο.
Στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του για τη δεύτερη θητεία, ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι θα μετονομάσει περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν τα ίδια ονόματα με ξένες χώρες. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε διατάξει προηγουμένως να μετονομαστεί ο Κόλπος του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και η Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, ωστόσο οι νομοθέτες στο Νέο Μεξικό έχουν ήδη απορρίψει τις επιθυμίες του Τραμπ, ενώ ένας Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για το Κογκρέσο στην πολιτεία αυτή αποστασιοποιήθηκε από την ιδέα.
«Δεν είναι κάτι που είναι νομοθετικά εφικτό, οπότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε ο Γκρεγκ Κάνινγκχαμ, ο οποίος επιδιώκει να ανατρέψει τον βουλευτή Γκέιμπ Βάσκεζ (Δημοκρατικός – Νέο Μεξικό), σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μέσω της Washington Post την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας, ο γερουσιαστής του Νέου Μεξικού Μπεν Ρέι Λουχάν αντέδρασε αμέσως στις απαιτήσεις του Τραμπ.
«Το όνομα του Νέου Μεξικού χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πίσω, πολύ πριν καν υπάρξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φέρει μέσα του γενιές ιστορίας, πολιτισμού και πλούσιων παραδόσεων που συνεχίζουν να διαμορφώνουν την ταυτότητά μας», έγραψε μέσω του X. «Είμαστε κάτοικοι του Νέου Μεξικού. Είμαστε περήφανοι για το όνομά μας, περήφανοι για την πατρίδα μας και θα διατηρήσουμε και τα δύο. Πολύ καιρό μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα, θα εξακολουθούμε να είμαστε το Νέο Μεξικό».
Η τελευταία αμφιλεγόμενη ιδέα του Τραμπ έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν οι Αμερικανοί θα προσέλθουν στις κάλπες για να ψηφίσουν την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του NBC, που πραγματοποιήθηκε από την SurveyMonkey και δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το 71% των ενηλίκων στις ΗΠΑ πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε «λάθος πορεία». Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έπεσε στο 34% μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό αποδοκιμασίας του αυξήθηκε στο 66%.
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