Είναι παράνομη η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ; – Τι προβλέπει νόμος των ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Δημοσίευμα του Bloomberg αμφισβητεί τη νομιμότητα της συμφωνίας μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακός νόμος του 2022 απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, εκτός εάν πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία και την ασφάλεια των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Παρά τις πρόσφατες παρεμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διευκόλυνση των εισαγωγών, νομοθέτες και νομικοί υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων ενόψει των εκλογών, καθώς οι ελλείψεις στην αγορά επιδεινώνονται από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις αντιδράσεις και τις νομοθετικές προσπάθειες για το μπλοκάρισμα της συμφωνίας, αναλυτές εκτιμούν ότι η εφαρμογή της θα είναι δύσκολο να εμποδιστεί στην πράξη.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ερωτήματα για τη νομιμότητα της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ θέτει δημοσίευμα του Bloomberg. Παρότι η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην άρση ορισμένων περιορισμών, ομοσπονδιακός νόμος του 2022 εξακολουθεί να απαγορεύει τις συγκεκριμένες εισαγωγές, με νομοθέτες και νομικούς να αμφισβητούν τη νομιμότητα των κινήσεων του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την εξουσία να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικών καυσίμων, παρακάμπτοντας μια απαγόρευση που έχει θεσπίσει το Κογκρέσο.

Τι προβλέπει ο νόμος για το ρωσικό ντίζελ

Ο νόμος «Ending Importation of Russian Oil Act», που ψηφίστηκε το 2022 επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικών καυσίμων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ.

Ο πρόεδρος μπορεί να εξαιρέσει τις εισαγωγές από την απαγόρευση μόνο εφόσον, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου, πιστοποιήσει ότι:

Η Ρωσία έχει συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία και να τερματίσει τις εχθροπραξίες.

Η Μόσχα δεν αποτελεί άμεση απειλή για κανένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί.

Οι κινήσεις Τραμπ για την εισαγωγή ρωσικών καυσίμων

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Πούτιν για την προμήθεια περίπου 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά, με πρόσθετες ποσότητες τους επόμενους μήνες.

Την ίδια ημέρα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε ειδική άδεια για τη διευκόλυνση των εισαγωγών, επιτρέποντας εξαιρέσεις από κανονισμούς κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στις 16 Οκτωβρίου, επικαλούμενος «εθνικά συμφέροντα», ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε με εκτελεστικό διάταγμα την επιβολή νέων δασμών 500% στις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές. Οι δασμοί επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 18 Οκτωβρίου, βάσει νόμου που είχε υπογράψει ο ίδιος έναν μήνα νωρίτερα.

Ωστόσο, οι δύο αυτές παρεμβάσεις φαίνεται να αφήνουν ανέπαφη τη νομοθετική απαγόρευση του 2022, σύμφωνα με το Bloomberg.

Γιατί αμφισβητείται η νομιμότητα της συμφωνίας Τραμπ – Πούτιν

Διακομματική ομάδα νομοθετών της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας υποστήριξε ότι η απόφαση Τραμπ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον νόμο, ενώ ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Λόιντ Ντόγκετ κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «παραβιάζει ευθέως» την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ο Πίτερ Χάρελ, επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν, εξήγησε ότι η κυβέρνηση μπορεί να παρακάμπτει προηγούμενα προεδρικά διατάγματα, αλλά εκτίμησε πως η ειδική άδεια του υπουργείου Οικονομικών παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο.

Μάλιστα, δήλωσε ότι θα συμβούλευε αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες να αποφύγουν τις συγκεκριμένες εισαγωγές. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Μισισίπι Ρότζερ Γουίκερ είναι επίσης μεταξύ όσων αμφιβάλλουν ότι η συμφωνία θα προχωρήσει.

Μπορεί το Κογκρέσο να εμποδίσει τη συμφωνία;

Στις 16 Οκτωβρίου, ομάδα Δημοκρατικών και ένας Ρεπουμπλικανός στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατέθεσαν νομοθετική πρόταση για να μπλοκάρουν τις εισαγωγές.

Η έγκρισή της, ωστόσο, θεωρείται δύσκολη στο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο, ενώ ο Τραμπ πιθανότατα θα ασκούσε βέτο.

Ο Χάρελ, που είχε συμμετάσχει στη σύνταξη τμημάτων προεδρικού διατάγματος του 2022 για τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές ως ανώτερος διευθυντής διεθνών οικονομικών επί Μπάιντεν, εκτιμά ότι δύσκολα θα μπορούσε να εμποδιστεί πρακτικά η εφαρμογή της συμφωνίας.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τραμπ είναι απίθανο να ασκήσει διώξεις για ενδεχόμενες παραβιάσεις, ενώ οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν την είσοδο των φορτίων.

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται στον Πούτιν

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την άνοδο των τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ, ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς «μεγαλύτερη προτεραιότητά» του.

Οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω του πολέμου στο Ιράν, που έχει περιορίσει τις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, η Μόσχα είχε απαγορεύσει τον Ιούλιο τις περισσότερες εξαγωγές ντίζελ, αεροπορικών καυσίμων και βενζίνης. Πλέον, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να προμηθεύσει τις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει ανησυχία στην ουκρανική ηγεσία και στους υποστηρικτές της, μεταξύ των οποίων και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες, καθώς τα έσοδα από τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, αναφέρει το Bloomberg.

Θα μειωθούν οι τιμές του ντίζελ;

Σύμφωνα με ειδικούς της ενεργειακής αγοράς, η χαλάρωση της ρωσικής απαγόρευσης εξαγωγών θα μπορούσε να συγκρατήσει τις διεθνείς τιμές, όχι όμως να αντιμετωπίσει πλήρως τις ελλείψεις.

Το βασικό πρόβλημα παραμένει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου σημαντική δυναμικότητα διύλισης εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμη.

Οι ποσότητες που ανακοίνωσε ο Τραμπ αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρή αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς, ενώ υπάρχει κίνδυνος η Ρωσία να επαναφέρει την απαγόρευση εξαγωγών, καθώς οι εγκαταστάσεις διύλισής της παραμένουν εκτεθειμένες σε ουκρανικές επιθέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ο «καλός» Έλον Μασκ: Υποσχέθηκε να «χαρίσει» 10,5 δισ. δολάρια στα παιδιά των ΗΠΑ – Και θα του μείνουν άλλα… 898,5 δισ.!

Προκαλεί και πάλι ο Μπαχτσελί: «Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει για πάντα»

Κατάρ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παρά την αυξανόμενη ένταση