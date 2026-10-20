Η πορτογαλική αστυνομία απομάκρυνε κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας σε Λισαβόνα και Πόρτο – 55 συλλήψεις

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Η πορτογαλική αστυνομία εκκένωσε καταυλισμούς διαμαρτυρίας στη Λισαβόνα και το Πόρτο πριν από την αυγή της Τρίτης, απομακρύνοντας ακτιβιστές που είχαν καταλάβει δύο κεντρικές πλατείες για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιδεινούμενης στεγαστικής κρίσης και προχώρησε σε 55 συλλήψεις.

Ακτιβιστές είχαν καταλάβει την πλατεία Ρόσιο της Λισαβόνας από το Σάββατο, έχοντας στήσει περίπου 200 σκηνές, και την πλατεία Ντομ Ζοάο Α΄ του Πόρτο για περίπου 10 ημέρες.

🇵🇹 | Portugal: Decenas de tiendas de campaña continúan instaladas en el centro de Lisboa y Oporto en protesta contra la crisis habitacional y la reforma que acelera los desalojos por impago. Manifestantes convocan a una huelga general el 11 de noviembre. https://t.co/AVo34fz5Y2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 19, 2026

Τα στρατόπεδα αντικατόπτριζαν τις διαμαρτυρίες για τη στέγαση στη γειτονική Ισπανία και συνέπεσαν με αναταραχές για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία.

Λίγο πριν τις 6 π.μ. τα ξημερώματα, αφού προειδοποίησε τους διαδηλωτές ότι οι κατασκηνώσεις ήταν παράνομες, η αστυνομία ξεκίνησε συντονισμένες επιχειρήσεις και στις δύο πόλεις. Οι διαδηλωτές μάζεψαν τις σκηνές τους στο Πόρτο, ενώ οι αστυνομικοί εκκένωσαν την πλατεία Ρόσιο.

Η Κάρλα Βαλαντάο, εκπρόσωπος του στρατοπέδου της Λισαβόνας, χαρακτήρισε την αστυνομική επιχείρηση ως «πολύ επιθετική», υποσχόμενη να συνεχίσει τη διαμαρτυρία στις 7 μ.μ.

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας Δημόσιας Ασφάλειας, Σέρτζιο Σοάρες, δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι η απομάκρυνση ήταν «ήρεμη, αναλογική και κατάλληλη, χωρίς καμία αστυνομική αυθαιρεσία».Είπε ότι 55 άτομα συνελήφθησαν επειδή αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή οικειοθελώς και ότι δύο ελαφρά τραυματίες είχαν λάβει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

A Europa está em chamas: protestos contra a crise salarial e habitacional chegam a Portugal. Milhares de manifestantes reuniram-se nas ruas de Lisboa, convocados pela Confederação dos Trabalhadores Portugueses (CGTP); também houve protestos em Coimbra e Porto. #Portugual https://t.co/sIcQrELijo October 17, 2026

Ο Πέδρο Ντουάρτε, δήμαρχος του Πόρτο, δήλωσε ότι οι ανησυχίες για τη στέγαση θα συνεχίσουν να ακούγονται όσο οι διαδηλώσεις παραμένουν ειρηνικές και νόμιμες.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες κρίσεις προσιτής στέγασης στην Ευρώπη. Οι τιμές αγοράς έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017 και τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Η πίεση είναι πιο έντονη στις μεγάλες πόλεις, όπου υπήρξε επίσης αντίθεση στον υπερβολικό τουρισμό και στην εισροή των λεγόμενων ψηφιακών νομάδων. Οι διαδηλωτές απαιτούν από την κεντροδεξιά κυβέρνηση να αποσύρει ένα νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις και τερματίζει το πλαφόν των ενοικίων στις νέες μισθώσεις, το οποίο πέρασε κατά την πρώτη ανάγνωση στο κοινοβούλιο.

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