Αμετανόητοι: Ένας στους τρεις Αμερικανούς θέλει δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης αν αποτύχει η πρώτη

Takeaways by to pontiki AI Πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos αποκαλύπτει ότι το 33% των Αμερικανών τάσσεται υπέρ μιας δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης, σε περίπτωση που η πρώτη αποτύχει.

Αντίθετα, το 39% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι καταδικασμένοι που επιβιώνουν από αποτυχημένη εκτέλεση θα πρέπει να οδηγούνται σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ένα 26% δηλώνει αβεβαιότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν παράλληλα μια γενικότερη μείωση της υποστήριξης προς τη θανατική ποινή, η οποία υποχωρεί στο 55% από το 63% που ήταν το 2017.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η υπόθεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις τον περασμένο μήνα.

Τέλος, η δημοσκόπηση ανέδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 71%, κρίνει ως μη πρέπουσα τη ζωντανή τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση των εκτελέσεων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένας στους τρεις Αμερικανούς θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιχειρεί εκ νέου την εκτέλεση ενός καταδικασμένου εγκληματία, εάν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, στο Τενεσί.

Η τετραήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, κατέγραψε διαφορετικές απόψεις για την αντιμετώπιση των θανατοποινιτών που επιβιώνουν από απόπειρα εκτέλεσης.

Συγκεκριμένα, το 39% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, οι καταδικασμένοι θα πρέπει να εκτίουν ισόβια κάθειρξη, ενώ το 26% δηλώνει αβεβαιότητα ως προς την καταλληλότερη προσέγγιση.

Τενεσί: Η 50χρονη Κρίστα Πάικ που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανεθνικής δημοσκόπησης, το 33% των Αμερικανών υποστηρίζει μια δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης για καταδικασμένους που επέζησαν της πρώτης προσπάθειας.

Το ζήτημα απασχολεί πλέον τις αρχές του Τενεσί, μετά την περίπτωση της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις τον περασμένο μήνα στο Νάσβιλ.

Η Πάικ, που έχει καταδικαστεί για δολοφονία, διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε νοσοκομείο μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Η κατάστασή της ήταν κρίσιμη, ενώ έφερε σοβαρά τραύματα στο χέρι εξαιτίας των δύο ενέσεων.

Επρόκειτο για τη δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί μέσα στη χρονιά. Η 50χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της πέντε ημέρες αργότερα.

Θανατική ποινή στις ΗΠΑ: Μειώνεται η υποστήριξη των πολιτών

Οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, όπως και 23 πολιτείες των ΗΠΑ.

Στις αμερικανικές πολιτείες όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, οι αρχές αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια δυσκολίες στην εξεύρεση ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για τις εκτελέσεις. Ορισμένες έχουν εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους, μεταξύ των οποίων και ο θάνατος από εκτελεστικό απόσπασμα.

Παράλληλα, η νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos καταγράφει μείωση της υποστήριξης προς τη θανατική ποινή.

Ειδικότερα, το 55% των Αμερικανών εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της επιβολής της σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα.

Το αντίστοιχο ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 63% σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos το 2017.

Στην τελευταία έρευνα, το 31% των συμμετεχόντων δήλωσε αντίθετο στη θανατική καταδίκη, ενώ το 13% είτε δεν γνώριζε τι να απαντήσει είτε αρνήθηκε να απαντήσει.

Εκτελέσεις σε απευθείας μετάδοση: Η παρέμβαση Τραμπ και η υπόθεση Χασάν

Στο επίκεντρο της συζήτησης για τη θανατική ποινή στις ΗΠΑ βρέθηκε πρόσφατα και το ενδεχόμενο απευθείας τηλεοπτικής μετάδοσης μιας εκτέλεσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέρθηκε στην προοπτική να μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά στις Ηνωμένες Πολιτείες η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση του Τέξας.

Η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί διά τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, μετά τις εκτεταμένες επικρίσεις που προκάλεσαν τα σχέδια για ζωντανή μετάδοση, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να τα ακυρώσει.

Τι πιστεύουν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι για την εκτέλεση Χασάν

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ψηφοφόρων των δύο μεγάλων αμερικανικών κομμάτων ως προς την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν.

Συνολικά, το 46% των Αμερικανών θεωρεί πρέπον να εκτελεστεί διά τουφεκισμού.

Την ίδια άποψη εκφράζει το 29% των Δημοκρατικών και το 71% των Ρεπουμπλικάνων.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους για τη συγκεκριμένη εκτέλεση, το 71% των ερωτηθέντων κρίνει ότι δεν είναι πρέπον οι εκτελέσεις να μεταδίδονται στο ευρύ κοινό μέσω τηλεόρασης ή διαδικτύου.

Πώς πραγματοποιήθηκε η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά, σε πανεθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 1.679 ενήλικοι Αμερικανοί, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 13 νεκροί και 34 τραυματίες από τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό κοντά στο Κάιρο

«Βόμβα» από Βεγγάζη: Εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο το διαβόητο τουρκολιβυκό μνημόνιο – Σε «γραμμή Άγκυρας» ο Χαφτάρ

Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι