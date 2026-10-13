Κρίστα Πάικ: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την αποτυχημένη εκτέλεση – Οι κλήσεις στο… 166 για βοήθεια

Takeaways by to pontiki AI Η παροχή επείγουσας ιατρικής...

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Η παροχή επείγουσας βοήθειας στην Κρίστα Πάικ καθυστέρησε δραματικά λόγω σύγχυσης μεταξύ των διασωστών και των αξιωματούχων των φυλακών του Τενεσί, μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις των κλήσεων προς το 911 (σ.σ., το αμερικανικό 166).

Οι ηχογραφήσεις, τις οποίες εξασφάλισε το Associated Press, δείχνουν ότι πέρασαν πολύτιμα λεπτά, καθώς οι αξιωματούχοι και οι ανταποκριτές προσπαθούσαν να διαπιστώσουν αν η αίτηση για επείγουσα βοήθεια στην αίθουσα εκτέλεσης ήταν νόμιμη. Η αρχική κλήση στο 911 ελήφθη στις 8:40 μ.μ. στις 30 Σεπτεμβρίου, λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της απόπειρας εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση. Ωστόσο, ο καλών δεν μπόρεσε να δώσει έναν κωδικό που θα βοηθούσε στην επαλήθευση της νομιμότητας του αιτήματος.

«Σύμφωνα με τους προϊσταμένους εδώ στο DEC (Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης), μας έχουν ενημερώσει ότι πρόκειται για ψευδή κλήση», λέει ένας τηλεφωνητής στις 9:03 μ.μ. «Δεν απαιτείται ιατρική βοήθεια στη φυλακή Riverbend». Μόνο περίπου μισή ώρα μετά την αρχική κλήση — κοντά στις 9:11 μ.μ. — οι αξιωματούχοι της φυλακής επιβεβαίωσαν ότι η κλήση ήταν πραγματική και άρχισαν να επιτρέπουν την είσοδο των διασωστών από τις πύλες.

Η Πάικ, 50 ετών, νοσηλεύτηκε αφού επέζησε από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, καθώς η πολιτεία προσπάθησε να την εκτελέσει για τον θάνατο της συμμαθήτριάς της Κολίν Σλέμερ, η οποία δολοφονήθηκε με μαχαίρωμα το 1995. Ήταν 18 ετών όταν βασάνισε και σκότωσε τη Σλέμερ μαζί με τον φίλο της, καθιστώντας την μία από τις νεότερες γυναίκες που καταδικάστηκαν σε θάνατο. Το κρατικό πρωτόκολλο προβλέπει τη χορήγηση δεύτερης δόσης πεντοβαρβιτάλης, εφόσον η πρώτη δεν οδηγήσει σε θάνατο, αλλά δεν διευκρινίζει τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που η κρατούμενη επιβιώσει από τη δεύτερη ένεση.

Η πρώτη κλήση στο 911 ανέφερε ότι η Πάικ ήταν αναίσθητη και δεν ανέπνεε κανονικά. Αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, η Πάικ παρέμεινε συνδεδεμένη σε αναπνευστήρα για αρκετές ημέρες. Σε κάποιο σημείο, οι δικηγόροι της δεν περίμεναν να επιβιώσει. Ανακτώντας τις αισθήσεις της την περασμένη Τρίτη, άρχισε να μιλάει περιορισμένα και να περπατά με βοήθεια, ανέφεραν. Η Πάικ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη γυναικεία φυλακή όπου ήταν έγκλειστη για 30 χρόνια, δήλωσαν οι δικηγόροι της το Σάββατο.

Η αρχική κλήση προήλθε από ένα άτομο του οποίου το όνομα και ο τίτλος έχουν αποκρυφθεί. Ο καλών είπε σε έναν τηλεφωνητή ότι βρισκόταν στη Φυλακή Υψίστης Ασφάλειας «Riverbend», όπου είχαν προσπαθήσει να εκτελέσουν κάποια, αλλά αυτή ήταν ακόμα ζωντανή. Καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να επαληθεύσουν την κλήση, ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους του Κεντρικού Ελέγχου της φυλακής, οι οποίοι δήλωσαν ότι «θα έπρεπε να είχαν καλέσει αυτοί» και ότι «δεν έκαναν αυτή την κλήση», σύμφωνα με μια ηχογράφηση με χρονική σήμανση στις 9:07 μ.μ.

Περίπου την ίδια ώρα, ακούστηκε ένας πρώτος ανταποκριτής μέσω του ασυρμάτου να λέει: «Κάποιος βρίσκεται έξω από την πύλη της φυλακής και μας λέει ότι είναι αληθινό και μας ζητά να μπούμε μέσα. Λένε ότι είναι κάποιοι κρατικοί αξιωματούχοι. Χρειάζομαι κάποιον να βγει στην πύλη και να μιλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους». Το Κέντρο Ελέγχου επιβεβαίωσε λίγα λεπτά αργότερα ότι η κλήση ήταν γνήσια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την είσοδο των ομάδων έκτακτης ανάγκης από τις πύλες, περίπου στις 9:11 μ.μ.

Ένας δημοσιογράφος του AP είδε ένα ασθενοφόρο και πυροσβεστικά οχήματα να φτάνουν στο κτίριο εντός του συγκροτήματος της φυλακής στις 9:14 μ.μ. Στις 9:34 μ.μ., καθώς οι διασώστες μετέφεραν την Πάικ σε νοσοκομείο, ένας από αυτούς ζήτησε από το Κέντρο Ελέγχου να βεβαιωθεί ότι η φυλακή γνώριζε πού την μετέφεραν. «Επειδή έχει υπάρξει τόση σύγχυση, θέλω να βεβαιωθώ ότι το γνωρίζουν», είπε ο διασώστης.

Το Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης του Νάσβιλ δημοσίευσε τη σειρά των ηχογραφήσεων από τους τηλεφωνητές του κέντρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι το ηχητικό υλικό από την πρώτη κλήση στο 911 εξαιρείται από τη δημοσιοποίηση βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας. Ακολούθησαν δύο ακόμη κλήσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων μία στις 9:08 μ.μ. από τη δικηγόρο της Πάικ, Κέλι Γκλίσον.

«Η πελάτισσά μου, η Κρίστα Γκέιλ Πάικ, υποβάλλεται σε κρατική εκτέλεση. Έχει ολοκληρώσει τα στάδια του πρωτοκόλλου και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από τον δικηγόρο που βρίσκεται εκεί, είναι ακόμα ζωντανή, αναπνέει και χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα για τη διάσωση της ζωής της», δήλωσε η Γκλίσον κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Το Τμήμα Σωφρονισμού του Τενεσί δεν έχει διευκρινίσει τι πήγε στραβά στην απόπειρα εκτέλεσης. Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ανέστειλε περαιτέρω εκτελέσεις θανατοποινιτών εν αναμονή αποτελεσμάτων έρευνας. Δεν είναι σαφές αν η πολιτεία θα επιχειρήσει εκ νέου την εκτέλεση της Πάικ.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες έθεσαν μερικές πιθανές εξηγήσεις για το πώς η Πάικ κατάφερε να επιβιώσει, μεταξύ των οποίων πιθανά προβλήματα ποιότητας του φαρμάκου και η τοποθέτηση των ενδοφλέβιων καθετήρων, που προκάλεσαν τη συσσώρευση του φαρμάκου στους ιστούς της. Πριν από την απόπειρα εκτέλεσης, οι δικηγόροι της Πάικ ενημέρωσαν τα δικαστήρια και τις σωφρονιστικές αρχές ότι η πελάτισσά τους έπασχε από αιματολογική διαταραχή που θα μπορούσε να προκαλέσει πήξη του αίματος στα σημεία της ένεσης.

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