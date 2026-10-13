Εκλογές ΗΠΑ: «Πονοκέφαλος» για τον Τραμπ η ακρίβεια και το ρωσικό ντίζελ – Οι Δημοκρατικοί απειλούν την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο

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Αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την ακρίβεια, οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και η αμφιλεγόμενη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, ενώ αναλυτές αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για τη μάχη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιτρέψει την επιστροφή ρωσικού ντίζελ στις αγορές προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματός του.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθορίσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ουάσινγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια και τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα. Εφόσον οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα αναλάβουν τον έλεγχο των κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνες για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Το 78% των Αμερικανών συνδέει την ακρίβεια με τις πολιτικές Τραμπ

Το κόστος διαβίωσης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της προεκλογικής περιόδου, με την οικονομική δυσαρέσκεια να καταγράφεται ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου, το 78% των Αμερικανών αποδίδει μέρος της ευθύνης για την αύξηση των τιμών στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.506 ενηλίκων, με περιθώριο σφάλματος περίπου 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν την εκλογική βάση του προέδρου. Το 57% των Ρεπουμπλικανών δηλώνει ότι το κόστος διαβίωσης αυξάνεται ταχύτερα από τις απολαβές του, ενώ το 54% του συνόλου των ερωτηθέντων, συμπεριλαμβανομένου του 40% των Ρεπουμπλικανών, εκτιμά ότι οι δαπάνες διαβίωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Ένα επιπλέον 30% αναφέρει μικρότερη αύξηση.

Η αρνητική εικόνα επεκτείνεται και στην αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών για τον πληθωρισμό. Το 68% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει την πολιτική Τραμπ για τις ανατιμήσεις, ποσοστό που φτάνει το 40% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και το 63% μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Στις πληθωριστικές πιέσεις συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές και η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σε αυξήσεις επιτοκίων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται την οικονομική πολιτική του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις και οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων έχουν προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση στα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ προκαλεί αντιδράσεις και στους Ρεπουμπλικανούς

Στο ήδη επιβαρυμένο πολιτικό κλίμα προστέθηκε η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ, με προγραμματισμένη αύξηση των ποσοτήτων στους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και στο ένα εκατομμύριο τόνους σε επόμενη φάση. Η Ουάσινγκτον προχώρησε παράλληλα σε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, επιδιώκοντας να συγκρατήσει τις τιμές του ντίζελ, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της συμφωνίας αμφισβητείται από αναλυτές της ενεργειακής αγοράς, που επισημαίνουν ότι οι αρχικές ποσότητες είναι περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες της αμερικανικής οικονομίας. Πρόσθετα ερωτήματα προκαλούν η διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα και η κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων μετά τα ουκρανικά πλήγματα.

Η απόφαση πυροδότησε αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς και δύο Δημοκρατικούς γερουσιαστές να ζητούν την άμεση ανάκλησή της.

Οι Ρεπουμπλικανοί Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μαρκόφσκι, Τομ Τίλις και Τζον Κέρτις, μαζί με τους Δημοκρατικούς Τζιν Σαχίν και Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, υποστήριξαν ότι η συμφωνία έρχεται σε αντίθεση με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για τον περιορισμό των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να προσφέρουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς αμάχους. Η κυβέρνηση πρέπει να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή της», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι έξι γερουσιαστές εξέφρασαν επίσης αντιρρήσεις για την απουσία προηγούμενης διαβούλευσης με το Κογκρέσο, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική νομοθεσία του 2022 απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων.

Δεν υιοθετούν, πάντως, όλοι οι Ρεπουμπλικανοί την ίδια θέση. Ο γερουσιαστής Τζον Μπαράσο υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο άσκησης πίεσης προς τη Μόσχα, ενώ τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής των υφιστάμενων κυρώσεων.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να εμφανίσει την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας ως προτεραιότητα της κυβέρνησής του, την ώρα που η απόφαση για το ρωσικό ντίζελ δημιουργεί νέες διαφωνίες στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.

Προβάδισμα των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η οικονομική δυσαρέσκεια συνοδεύεται από μεταβολές στο πολιτικό κλίμα ενόψει της 3ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης Reuters/Ipsos, το 43% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι προτιμά τους Δημοκρατικούς στις εκλογές για το Κογκρέσο, έναντι 35% που επιλέγει τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι τελευταίες αναλύσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων καταγράφουν επίσης μετατόπιση των εκλογικών συσχετισμών. Στις 9 Οκτωβρίου, το ανεξάρτητο Cook Political Report αναθεώρησε την αξιολόγησή του για 18 εκλογικές περιφέρειες, με όλες τις αλλαγές να ευνοούν τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εκτίμησή του, το πιθανότερο εύρος αποτελεσμάτων περιλαμβάνει καθαρό κέρδος 9 έως 19 εδρών για τους Δημοκρατικούς, κάτι που θα ανέβαζε τη δύναμή τους στις 224 έως 234 έδρες. Πρόκειται για εκτίμηση του οργανισμού και όχι για δεδομένο εκλογικό αποτέλεσμα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αριθμεί συνολικά 435 έδρες, με το όριο της πλειοψηφίας να βρίσκεται στις 218. Επομένως, το ενδεχόμενο αλλαγής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της προεδρίας Τραμπ.

Πάντως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Μόλις 40 έως 50 από τις 435 εκλογικές περιφέρειες θεωρούνται πραγματικά ανταγωνιστικές, γεγονός που περιορίζει το εύρος των πιθανών μεταβολών.

Οι επτά πολιτείες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στη Γερουσία

Ακόμη πιο σύνθετη είναι η αναμέτρηση για τον έλεγχο της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα πλειοψηφία 53 έναντι 47 εδρών.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να εξασφαλίσουν πλειοψηφία 51 εδρών, ενώ καλούνται ταυτόχρονα να διατηρήσουν τις θέσεις που ήδη κατέχουν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αναμετρήσεις στο Μέιν, στη Βόρεια Καρολίνα, στο Οχάιο, στην Αλάσκα, στην Αϊόβα, στο Τέξας και στο Κάνσας. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί υπερασπίζονται σημαντικές έδρες στην Τζόρτζια και στο Μίσιγκαν, όπου η έκβαση των εκλογών μπορεί να επηρεάσει τους συνολικούς συσχετισμούς.

Οι ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες κάθε πολιτείας, η ποιότητα των υποψηφιοτήτων και η συμμετοχή των ψηφοφόρων καθιστούν τη μάχη διαφορετική από εκείνη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το οικονομικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών

Παρά τις πιέσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σημαντικό πλεονέκτημα στη χρηματοδότηση της προεκλογικής τους εκστρατείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες καταχωρίσεις στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή των ΗΠΑ (FEC), τις οποίες επικαλείται το Reuters σε δημοσίευμά του στις 12 Οκτωβρίου, οι εθνικές κομματικές επιτροπές και οι συμμαχικές επιτροπές πολιτικής δράσης των Ρεπουμπλικανών διέθεταν περίπου 614 εκατομμύρια δολάρια σε ταμειακά διαθέσιμα, έναντι 392 εκατομμυρίων δολαρίων των αντίστοιχων οργανώσεων των Δημοκρατικών.

Επιπλέον, η επιτροπή πολιτικής δράσης MAGA Inc., η οποία στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, διέθετε περίπου 416 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης προεκλογικών διαφημίσεων και άλλων δράσεων.

Το οικονομικό αυτό πλεονέκτημα προσφέρει στους Ρεπουμπλικανούς τη δυνατότητα να επενδύσουν σημαντικά ποσά στις πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες, επιχειρώντας να περιορίσουν την επίδραση της δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και την κυβερνητική πολιτική.

Τα 366 εκατομμύρια δολάρια του Ίλον Μασκ

Καθοριστική είναι και η οικονομική συμβολή του Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει διαθέσει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια κατά τον εκλογικό κύκλο 2025-2026, στηρίζοντας κυρίως τους Ρεπουμπλικανούς.

Σύμφωνα με στοιχεία χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών που παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου, περισσότερα από 276 εκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί από τον Ιούλιο του 2026, καθιστώντας τον επιχειρηματία πιθανότατα τον μεγαλύτερο μεμονωμένο χρηματοδότη της φετινής εκλογικής αναμέτρησης.

Από τα ποσά που έχει διαθέσει το τελευταίο διάστημα, 158 εκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν στο Senate Leadership Fund, το οποίο στηρίζει την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, ενώ περισσότερα από 76 εκατομμύρια δολάρια ενίσχυσαν την επιτροπή America PAC, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Μασκ.

Η χρηματοδοτική του δραστηριότητα αποκτά πρόσθετη πολιτική διάσταση, καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει τη διερεύνηση των κυβερνητικών συμβάσεων της SpaceX, αλλά και του ρόλου που είχε διαδραματίσει ο Μασκ στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα σημαντικά οικονομικά τους αποθέματα, ενώ οι Δημοκρατικοί στηρίζουν μεγάλο μέρος της εκστρατείας τους στη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και στις αντιδράσεις για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Η αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσει όχι μόνο την κατανομή των εδρών στο Κογκρέσο, αλλά και τους όρους υπό τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει το δεύτερο μισό της προεδρικής του θητείας.

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