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13.10.2026 07:25

Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό (videos)

13.10.2026 07:25
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Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (12/10) σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Σε πλάνα που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το κατεστραμμένο όχημα κοντά σε ποτάμι. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

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