Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό (videos)

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Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (12/10) σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Σε πλάνα που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το κατεστραμμένο όχημα κοντά σε ποτάμι. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Accidente en los Yungas: deja fallecidos en ruta a Irupana Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en el sector de Tres Ríos, camino a Irupana, en los Yungas de La Paz, dejó un saldo preliminar de más de 10 personas fallecidas #LaPaz #Yungas #mineros https://t.co/h4Ggwm6bSJ — EDI Tv Bolivia (@EdiTvBolivia) October 12, 2026

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

VEHÍCULO CAE A UN BARRANCO EN IRUPANA Y DEJA SIETE FALLECIDOS Un trágico accidente de tránsito se registró en el sector de Tres Ríos, municipio de Irupana, en los Sud Yungas de La Paz, donde un vehículo se precipitó a un barranco y quedó completamente destruido. https://t.co/Xt2Bi3gHkZ — Radio Illimani – Red Patria Nueva (@PatriaNuevaFM) October 12, 2026

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

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