Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

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Την αποχώρησή του από το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» ανακοίνωσε ο Ζήσης Μούκας, νομικός και ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία, με ανάρτησή του στην οποία αφήνει αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού φορέα.

Ο κ. Μούκας, που υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κινήματος και υπέγραψε τη Διακήρυξή του, περιγράφει τη συνεισφορά του στην προσπάθεια οργάνωσης και ανάπτυξής του, επισημαίνοντας ότι διέθεσε χρόνο, προσωπική εργασία και χρήματα, χωρίς να επιδιώκει ανταλλάγματα.

Όπως αναφέρει, συμμετείχε σε εκδηλώσεις, συνέβαλε στη δημιουργία και υποστήριξη τοπικών πυρήνων και στην προσέλκυση μελών, δωρητών και χορηγών, ενώ βοήθησε και στη διαμόρφωση και λειτουργία των γραφείων. Παράλληλα, υπογραμμίζει, ότι η απόφασή του να αποχωρήσει δεν σχετίζεται με τη διεκδίκηση κάποιας θέσης.

«Το ζήτημα για μένα είναι βαθύτερο», σημειώνει, περιγράφοντας την απογοήτευσή του από την αντιμετώπιση που, όπως υποστηρίζει, είχε όταν ζήτησε απάντηση σε ένα αίτημά του. Όπως καταγγέλλει, δεν έλαβε ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις και στα μηνύματά του. «Τότε δεν είναι η θέση που τον απογοητεύει. Είναι η συμπεριφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στέκεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια μια παραδρομή, όπως υποστηρίζει, εκτιμώντας ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση πως η μέχρι τότε παρουσία και προσφορά του στο Κίνημα αποτελούσαν ένα λάθος που έπρεπε να διορθωθεί. Όπως σημειώνει, η συγκεκριμένη αντιμετώπιση έθιξε την αξιοπρέπειά του και όχι κάποια προσωπική φιλοδοξία του.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο κ. Μούκας κάνει λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά και έπαρση απέναντι σε ένα μέλος που προσέφερε εθελοντικά. Παράλληλα, εκφράζει προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται τα μέλη του Κινήματος, αλλά και οι πολίτες, εφόσον ο πολιτικός φορέας βρεθεί σε θέσεις εξουσίας.

Η κριτική του επικεντρώνεται, όπως αναφέρει, στην απόσταση ανάμεσα στις αρχές που διακηρύσσει το Κίνημα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που το στηρίζουν.

«Η προσφορά, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η δημοκρατία και η αξιοκρατία δεν είναι για μένα απλές διακηρύξεις ούτε διαπραγματεύσιμες αρχές», τονίζει, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε έναν πολιτικό χώρο όταν αυτές δεν εφαρμόζονται στην πράξη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ευχαριστεί όσους συνεργάστηκε μαζί τους για την εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν, ενώ τους εύχεται καλή συνέχεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζήση Μούκα

«Φίλες και φίλοι,

θέλω να σας ενημερώσω προσωπικά για την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Κίνημα “ΕΛΠΙΔΑ για την δημοκρατία .. Μαρία Καρυστιανού”.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του, έχοντας υπογράψει τη Διακήρυξή του, και από ίδρυσής του παρέμεινα σταθερά παρών, προσφέροντας αδιαμφισβήτητα χρόνο, κόπο, προσωπική δουλειά και, πολλές φορές, προσωπικούς πόρους, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του Κινήματος.

Όσοι με γνωρίσατε είδατε ότι δεν περιορίστηκα σε έναν τίτλο ή σε μια τυπική ιδιότητα. Βοήθησα όπου και όσο μπορούσα: στην οργάνωση, στις εκδηλώσεις, στη δημιουργία και στήριξη πυρήνων, στην προσέλκυση ανθρώπων, δωρητών και χορηγών, στη διαμόρφωση και λειτουργία των γραφείων και σε πολλές ακόμη ανάγκες που προέκυψαν. Ήμουν παρών ακόμη και όταν αυτό απαιτούσε να βάλω στην άκρη προσωπικές μου υποχρεώσεις. Και όλα αυτά, όπως προσπάθησα να κάνω πάντοτε, διακριτικά και χωρίς να ζητώ ανταλλάγματα.

Ήταν ιδιαίτερη τιμή που σας γνώρισα προσωπικά, σας μίλησα για το Κίνημα και προσπάθησα ειλικρινά να σας μεταφέρω την πίστη μου ότι μπορεί να αποτελέσει κάτι διαφορετικό για την πατρίδα μας.

Γι’ αυτό και η απόφασή μου δεν έχει να κάνει με κάποια “καρέκλα”, όπως πιθανόν κάποιοι θα επιχειρήσουν να την παρουσιάσουν. Αν αυτό ήταν το ζητούμενο, θα είχα επιλέξει έναν πολύ διαφορετικό δρόμο.

Το ζήτημα για μένα είναι βαθύτερο: όταν ένας άνθρωπος προσφέρει επί μήνες ουσιαστικά και αποδεδειγμένα και, όταν έρθει η στιγμή να του δοθεί μια απλή απάντηση σε ένα εύλογο αίτημά του, αντιμετωπίζεται με σιωπή, με τηλεφωνήματα που δεν απαντώνται και μηνύματα που μένουν χωρίς απάντηση, τότε δεν είναι η θέση που τον απογοητεύει. Είναι η συμπεριφορά.

Και όταν μάλιστα η δημόσια αντιμετώπιση μιας παραδρομής καταλήγει να δημιουργεί την εντύπωση ότι η μέχρι τότε παρουσία και προσφορά του ήταν περίπου ένα λάθος που έπρεπε να “διορθωθεί”, τότε αισθάνομαι ότι προσβάλλεται όχι η φιλοδοξία μου, αλλά η αξιοπρέπειά μου.

Πρόκειται για μια συμπεριφορά απαξιωτική και με στοιχεία έπαρσης απέναντι σε ένα μέλος – εθελοντή, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπου το Κίνημα θα έπρεπε να οργανώνεται και η συστράτευση, η ενότητα και ο σεβασμός στους ανθρώπους που το στηρίζουν θα έπρεπε να αποτελούν αυτονόητες αρχές. Η στάση αυτή με κάνει να αναρωτιέμαι σοβαρά πώς θα αντιμετωπίζονται αύριο το απλό μέλος του Κινήματος και κάθε Έλληνας συμπολίτης μου, όταν η ηγεσία του βρεθεί σε θέσεις εξουσίας.

Η απόφασή μου να αποχωρήσω οφείλεται ακριβώς στη διαπίστωση ότι οι αρχές και οι αξίες στις οποίες πίστεψα και για τις οποίες επέλεξα να προσφέρω δεν αντανακλώνται τελικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κίνημα και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του. Η προσφορά, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η δημοκρατία και η αξιοκρατία δεν είναι για μένα απλές διακηρύξεις ούτε διαπραγματεύσιμες αρχές. Είναι προϋποθέσεις για κάθε πολιτικό χώρο που φιλοδοξεί να αλλάξει τα πράγματα στην πατρίδα μας. Και όταν δεν εφαρμόζονται στην πράξη, δεν μπορώ να συνεχίσω να παραμένω μέρος αυτού του Κινήματος.

Φεύγω και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και κυρίως για τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργήθηκαν.

Σας εύχομαι ειλικρινά καλή συνέχεια και δύναμη σε όλους σας.

Με εκτίμηση,

Ζήσης Μούκας

Νομικός – Ανώτ. Αξιωματικός ε.α.».

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