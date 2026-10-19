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ΚΟΣΜΟΣ

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19.10.2026 00:52

Απειλές ΗΠΑ προς ΕΕ: «Καταστροφικά αντίποινα εαν περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών εταιριών στην ευρωπαϊκή αγορά»

19.10.2026 00:52
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Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Άντριου Πάζντερ δήλωσε στους Financial Times ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν «καταστροφικά» αντίποινα από την Ουάσινγκτον, εάν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στα σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των αμερικανικών εταιριών σε τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς, γράφει η εφημερίδα.

Ο Πάζντερ διατυπώνει την προειδοποίηση αυτή μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διανείμει το μεγαλύτερο μέρος του πολύτιμου φάσματος κινητών δορυφορικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκές εταιρίες, μειώνοντας παράλληλα το μερίδιο που μπορούν να αποκτήσουν οι αμερικανικοί πάροχοι, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη μείωση της εξάρτησης από τoυς τεχνολογικούς κολοσσούς και την προώθηση των εγχώριων επιχειρήσεων.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 00:55
eu-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές ΗΠΑ προς ΕΕ: «Καταστροφικά αντίποινα εαν περιοριστεί η πρόσβαση των αμερικανικών εταιριών στην ευρωπαϊκή αγορά»

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