Καναδάς: Τέσσερις στρατιώτες νεκροί και δεκάδες σοβαρά τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση (Video)

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Τέσσερις Καναδοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο (17/10) κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε βάση στην επαρχία Αλμπέρτα, στον δυτικό Καναδά. Τον απολογισμό της τραγωδίας επιβεβαίωσε την Κυριακή (18/10) ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ, κάνοντας λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα που έχουν πλήξει τις καναδικές ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

Ο Καναδός πρωθυπουργός, μιλώντας από την Οτάβα, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «βίαιη και αστραπιαία», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τα αίτια που την προκάλεσαν.

BREAKING: “Significant casualties,” including deaths, after explosion at Canadian military base in Wainwright, Alberta, officials say pic.twitter.com/LiCooZYWmx — BNO News Live (@BNODesk) October 18, 2026

«Λυπάμαι που πρέπει να επιβεβαιώσω ότι, μέχρι στιγμής, τέσσερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεκάδες άλλοι» στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της άσκησης.

«Το έθνος πενθεί», τόνισε ο Κάρνεϊ, περιγράφοντας το περιστατικό ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τις ένοπλες δυνάμεις σε καναδικό έδαφος σε καιρό ειρήνης».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς στρατιωτικούς.

Ελικόπτερα μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, μία από τις μεγαλύτερες του καναδικού στρατού, στην επαρχία Αλμπέρτα.

Η κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου ότι υπήρχαν νεκροί από περιστατικό στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, χωρίς όμως να ανακοινώσει τον αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, επιστρατεύθηκαν ελικόπτερα για τη διακομιδή των πολυάριθμων τραυματιών σε νοσοκομεία του Γουέινραϊτ, μιας πόλης περίπου 7.000 κατοίκων, καθώς και στο Έντμοντον, την πρωτεύουσα της Αλμπέρτα, και στο Κάλγκαρι, τη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας.

Η μαζική μεταφορά τραυματιών προκάλεσε τεράστια πίεση στις τοπικές υγειονομικές δομές.

Γιατρός νοσοκομείου του Έντμοντον, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της στρατιωτικής βάσης, ανέφερε ότι τα κέντρα υγείας του Γουέινραϊτ είχαν «κατακλυστεί» από ανθρώπους που χρειάζονταν άμεση ιατρική φροντίδα.

«Υπάρχουν περισσότεροι ασθενείς από όσους θα ήθελε να μετρήσει κανείς αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο δημόσιο καναδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBC ο γιατρός Γουόρεν Θιρσκ.

Ο ίδιος περιέγραψε το μέγεθος της τραγωδίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια καταστροφή που συμβαίνει μία φορά κάθε 15 με 25 χρόνια».

Στο σημείο του δυστυχήματος μετέβη την Κυριακή και ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων

Το καναδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρα Ελλάδας), στο πεδίο εκπαίδευσης της στρατιωτικής βάσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και ξεπέρασαν τα όρια του χώρου όπου πραγματοποιούνταν η άσκηση.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα πέρα από τα όρια του πεδίου εκπαίδευσης», ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κινητοποιήθηκαν άμεσα, τόσο για τον περιορισμό της πυρκαγιάς όσο και για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Οι δημοτικές αρχές του Γουέινραϊτ απέδωσαν τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, σύμφωνα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτηρούν την περιοχή, προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πένθος στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις – Τα συλλυπητήρια του ΝΑΤΟ

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις, με την αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Τζένι Κάρινιαν, να υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για το σύνολο των καναδικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ χρησιμοποιείται τακτικά για εκπαιδευτικές ασκήσεις στις οποίες συμμετέχουν και στρατιωτικά στελέχη από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Η Στρατιωτική Επιτροπή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια των τεσσάρων στρατιωτικών.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρός της, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, μετέφερε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία».

Τη βαθιά οδύνη της τοπικής κοινωνίας εξέφρασε και ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, Μπρους Πιου, υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς της πόλης με τη στρατιωτική βάση.

«Είναι μια ημέρα οδύνης για την πόλη», ανέφερε στο CBC, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι του Γουέινραϊτ «μοιράζονται τη ζωή τους» με τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή.

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