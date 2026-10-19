Γαλλία: Χειροπέδες σε 2.400 άτομα, περίπου 1.000 αστυνομικοί τραυματίες μόνο το Σάββατο – Νέοι ακρωτηριασμοί διαδηλωτών

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Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ημέρας της μαζικής κινητοποίησης κατά του υψηλού κόστους ζωής, η οποία σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια, και περίπου 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά σοβαρά, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, έγιναν 2.397 συλλήψεις αυτή την ημέρα που εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, πολλές λεηλασίες και καταστροφές σκορπίζοντας το χάος.

Συνολικά, 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά φέρουν σοβαρά τραύματα.

Ακρωτηριασμοί νεαρών διαδηλωτών

Οι πρόσφατες μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, που ξέσπασαν τον Οκτώβριο του 2026 με αφορμή το αυξημένο κόστος ζωής, την ακρίβεια και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, έχουν σημαδευτεί από σοβαρούς τραυματισμούς, ακρωτηριασμούς και σφοδρή αστυνομική καταστολή. Η χρήση αστυνομικών όπλων (δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών LBD και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης) βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων.

Ακολουθεί η καταγραφή των κυριότερων και πιο σοβαρών περιστατικών τραυματισμών και ακρωτηριασμών, όπως επιβεβαιώνονται από τις γαλλικές αρχές, τα νοσοκομεία και τις νομικές προσφυγές:

Σεντ-Ετιέν (17 Οκτωβρίου 2026): Κατά τη διάρκεια μαζικών συγκρούσεων, ένας νεαρός διαδηλωτής υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό του χεριού του. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης και αυτόπτες μάρτυρες, το χέρι του ακρωτηριάστηκε όταν εξερράγη αστυνομική χειροβομβίδα κρότου-λάμψης (stun grenade), την οποία επιχείρησε να απομακρύνει.

Μιλούζ (17 Οκτωβρίου 2026): 17χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Δυστυχώς, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η απώλεια της όρασής της από το αριστερό μάτι είναι μόνιμη και οριστική.

Λενς (5 Οκτωβρίου 2026): Ο 15χρονος μαθητής Έβαν έχασε το χέρι του έξω από το σχολείο του κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων. Η έκρηξη προκλήθηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, γεγονός που ανάγκασε τον Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, να αναστείλει προσωρινά τη χρήση του συγκεκριμένου τύπου χειροβομβίδων.

Σεν-Ουέν-λ’Ομόν: Ο 14χρονος Έντεν υπέστη συντριπτικό κάταγμα στη γνάθο και απώλεια σχεδόν όλων των δοντιών του. Χτυπήθηκε στο πρόσωπο από βλήμα δακρυγόνου που εκτοξεύτηκε από κοντινή απόσταση (περίπου 1,5 μέτρο) με εκτοξευτήρα Cougar. Η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Τουρ: Ένας 16χρονος μαθητής υπέστη μερική τύφλωση (απώλεια όρασης από το ένα μάτι). Ο εισαγγελέας της περιοχής επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός προήλθε από αστυνομικό βλήμα ελέγχου πλήθους (LBD/πλαστική σφαίρα).

Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 200 μαθητές έχουν τραυματιστεί από τις αρχές του μήνα, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος της αστυνομίας (IGPN) έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 36 επίσημες έρευνες για αστυνομική βία, εκ των οποίων οι 4 αφορούν σοβαρούς «ακρωτηριασμούς/παραμορφώσεις» παιδιών.

Ένας νεκρός

Ένας διαδηλωτής στο Παρίσι έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Μαζεντά (Boulevard Magenta), κατά μήκος της διαδρομής της μεγάλης πορείας. Σύμφωνα με την αστυνομική προκαταρκτική έρευνα και τις αναφορές των υγειονομικών αρχών, ο άνδρας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή αφού αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.

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