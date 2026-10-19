Τραμπ: «Θέλω να μείνει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του την Κυριακή λέει ότι δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί η Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ, την ίδια ώρα κατηγορεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι είναι αυτός που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις όπως και ότι «η Ρωσία κάνει ελάχιστα, αν όχι τίποτα, για να βοηθήσει το Ιράν σε σύγκριση με ό,τι θα μπορούσε να κάνει -και θέλω να παραμείνει έτσι».

Κατακρίνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι γιατί «χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές» Παρ’ όλα αυτά, «η Ρωσία στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο».

Επιπλέον, κατηγορεί ευθέως τον Ζελένσκι ότι «δεν νοιάζεται και, ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που, όπως είναι γνωστό, του δίνει η Ευρώπη -και που του έδωσε στο παρελθόν ο “διεφθαρμένος” Τζο Μπάιντεν- δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε».

Όλα αυτά, μάλιστα, παρά το ότι η Ουκρανία είναι «σχεδόν ερειπωμένη», όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του γράφει:

Η απόφασή μου σχετικά με τη Ρωσία είναι πολύ απλή.



Βρίσκομαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω τίποτα που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, και αυτό περιλαμβάνει και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους! Η υπογραφή αυτού του εγγράφου αυτή τη στιγμή θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, και μπορώ να το υπογράψω αργότερα, ή όποτε θέλω!



Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Ρωσία κάνει ελάχιστα, αν όχι τίποτα, για να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε σύγκριση με ό,τι θα μπορούσε να κάνει, και θέλω να παραμείνει έτσι, και θα το κάνω, εκτός αν κάποιοι ανόητοι μπουν στη μέση.



Τέλος, ο Ζελένσκι χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ από αυτό, αλλά η Ρωσία, παρ’ όλα αυτά, στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο.



Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται και, ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που, όπως είναι γνωστό, του δίνει η Ευρώπη, και που του έδωσε στο παρελθόν ο «διεφθαρμένος» Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια από ό,τι μπορεί τώρα. Η χώρα του είναι σε ερείπια, ένα μεγάλο μέρος της επικράτειάς του έχει χαθεί, οι ωκεανοί και οι θάλασσές του έχουν χαθεί, και ο ανδρικός πληθυσμός του είναι μειωμένος, τραυματισμένος ή/και νεκρός.



ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Ζελένσκι: «Ιστορικό λάθος αν οι ΗΠΑ πάρουν το μέρος του Πούτιν» – «Δεν θα το αντέξουμε»

Την έντονη ανησυχία του για τις τελευταίες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη επίσημη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποτελούσε «ιστορικό λάθος».

Παρά τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο Κίεβο και στους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Κογκρέσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο σύμμαχο.

Σε συνέντευξή του στο NBC News την Κυριακή (18/10), εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα επανεξετάσει τις επιλογές του.

«Θέλουμε να τον εμπιστευτούμε. Ελπίζω ότι θα αλλάξει τις αποφάσεις του, γιατί πιστεύω ότι είναι όλες λανθασμένες και δεν θα βοηθήσουν ούτε εμάς ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναστολή των κυρώσεων και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Η παρέμβαση Ζελένσκι έρχεται μετά την απόφαση του Τραμπ, την Παρασκευή, να αναστείλει την εφαρμογή ενός εκτεταμένου πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Με εκτελεστικό διάταγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το συγκεκριμένο πακέτο κυρώσεων είχε εγκριθεί με διακομματική υποστήριξη και είχε υπογραφεί από τον ίδιο τον Τραμπ τον προηγούμενο μήνα. Στόχος του ήταν να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ενέργειας, μέσω της επιβολής κυρώσεων σε διεθνείς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η αναστολή των μέτρων αποφασίστηκε λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για τη διοχέτευση εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τη θέση του Ρώσου προέδρου και θα τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. «Θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Πούτιν να μας καταλάβει», υποστήριξε.

Ο Τραμπ, ανακοινώνοντας τη συμφωνία, είχε εκφράσει την προσδοκία ότι η αύξηση της προσφοράς ρωσικών καυσίμων θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης επιλογής, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις ΗΠΑ συνδέεται κυρίως με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και όχι με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν γνωρίζω όλους τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος Τραμπ προχωρά σε τέτοιες συμφωνίες» σημείωσε.

Καταγγελίες για περιορισμούς στο Starlink και τις πληροφορίες των ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης σε προβλήματα που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισαν οι ουκρανικές δυνάμεις εξαιτίας αμερικανικών αποφάσεων που επηρέασαν κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταλλαγή πληροφοριών από τις αμερικανικές υπηρεσίες διακόπηκε προσωρινά, στερώντας από την

Ουκρανία τη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης για επερχόμενες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, έκανε λόγο για περιορισμούς στη χρήση της τεχνολογίας Starlink, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρες τζετ.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αξιωματούχοι του Κιέβου εκτιμούν πως η απόφαση της SpaceX του Έλον Μασκ να περιορίσει τη λειτουργία του Starlink ήρθε ως απάντηση σε ένα «μήνυμα από την αμερικανική κυβέρνηση».

Οι σχέσεις Τραμπ και Ζελένσκι έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον σημαντικότερο υποστηρικτή της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσεράμισι ετών του πολέμου.

Ερωτηθείς για την πρόσφατη δήλωση του Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είναι «πιο δύσκολος στη συνεργασία από τον Πούτιν», ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι στις συνομιλίες τους επιλέγει να είναι απολύτως ειλικρινής.

«Ίσως να μην είναι πολύ ευγενικό», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι καλύτερο να έχεις συμμάχους που είναι ανοιχτοί και ξεκάθαροι, παρά ανθρώπους που είναι δολοφόνοι, ακόμη κι αν χαμογελούν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προδίδουν το Κίεβο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αλλάξει άποψη για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Αν ΗΠΑ και Ρωσία βρεθούν στην ίδια πλευρά, δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε»

Ιδιαίτερα ανήσυχος εμφανίστηκε ο Ζελένσκι μπροστά στο ενδεχόμενο μιας βαθύτερης προσέγγισης Ουάσινγκτον και Μόσχας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο χώρες σε κοινή στάση απέναντι στον πόλεμο.

«Εάν αυτές οι δύο χώρες βρεθούν μαζί, δεν θα μπορέσουμε να επικρατήσουμε και δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε», προειδοποίησε.

Συνομιλία με Γουίτκοφ και Κούσνερ για μια συνάντηση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό τη διοργάνωση μιας νέας συνάντησης με στόχο την επίτευξη ειρήνης, μια συνάντηση που ενδεχομένως να γίνει ακόμη και εντός της εβδομάδας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας στο Bloomberg News

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι θα αξιοποιήσει μια βιντεοκλήση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων μυστικών πληροφοριών στην Ουκρανία, οι οποίες βοηθούν στην άμυνα έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, έπειτα από μια σύντομη διακοπή της παροχής των πληροφοριών αυτών.

Η Ουκρανία βασίζεται σε αμερικανικές μυστικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας, τους οποίους η Ρωσία εκτοξεύει κατά κύματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ουκρανία πρόεδρος ανέφερε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είχε διακοπεί, αλλά στη συνέχεια «ξεμπλοκαρίστηκε».

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό», δήλωσε. «Τώρα λειτουργεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθούσε να μοιράζεται μυστικές πληροφορίες, παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις είχαν συμβεί χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση.

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