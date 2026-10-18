search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 20:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2026 20:03

Σάλος με τις φωτογραφίες της Ζακαράια με τον Τραμπ: Ο χάρτης που… εξαφανίστηκε από το Οβάλ Γραφείο – Γιατί τον έκρυψε

18.10.2026 20:03
zakaraiah-trump

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέο κύμα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων προκάλεσε η Κέιτι Ζακαράια, λίγες μόλις ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, την οποία κατείχε για μόλις πέντε ημέρες.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται μία πειραγμένη φωτογραφία που ανέβασε, στην οποία είναι στο Οβάλ γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει… θολώσει έναν χάρτη.

Αρχικά είχε δημοσιεύσει την… αυθεντική φωτογραφία για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο που της… έδωσε την ευκαιρία (αλλά τελικά την πήρε πίσω 5 μέρες μετά) να δοκιμάσει την τύχη της στον Λευκό Οίκο. Η φωτογραφία ωστόσο έδειχνε κάτι που… δεν θα έπρεπε κι έτσι την ανέβασε ξανά, θολώντας ένα επίμαχο σημείο.

Πρόκειται για τον χάρτη από την περιοχή East Potomac Park, μια δημόσια έκταση στην Ουάσιγκτον που βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου για την αναμόρφωση του τοπικού γηπέδου γκολφ, το οποίο προσπαθεί να κάνει δικό του παρά τις αντιδράσεις…

Το Σάββατο, σε νέα ανάρτηση με φωτογραφίες της ίδιας και της οικογένειάς της μαζί με τον Τραμπ, ο χάρτης δεν εμφανιζόταν πλέον στην αντίστοιχη εικόνα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες χρηστών του διαδικτύου.

Η ομάδα Save East Po, που αντιτίθεται στην αναμόρφωση του πάρκου, υποστήριξε ότι το σχήμα της έκτασης στον χάρτη παραπέμπει στο East Potomac Park, εκφράζοντας παράλληλα αιχμές για την ψηφιακή επεξεργασία της δεύτερης φωτογραφίας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως τι απεικονίζει ο χάρτης ή ποιος προχώρησε στην επεξεργασία των εικόνων.

Τα σχέδια Τραμπ και η δικαστική διαμάχη

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου την πρόθεσή του να ανακαινίσει το γήπεδο γκολφ του East Potomac Park, χαρακτηρίζοντάς το φθαρμένο και επικίνδυνο. Τα σχέδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς και κατοίκους, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον ενός σημαντικού δημόσιου χώρου της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το Associated Press, στις 13 Οκτωβρίου ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε την προσωρινή διακοπή των εργασιών κοπής δέντρων στο πάρκο έως τις 26 Οκτωβρίου, μετά την κοπή περίπου 430 δέντρων μέσα σε λίγες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα διάσταση στην αντιπαράθεση για το μέλλον της περιοχής.

Παρά τις εικασίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο χάρτης συνδέεται με συγκεκριμένο σχέδιο αναμόρφωσης ή ότι η αφαίρεσή του έγινε για να αποκρυφθούν ευαίσθητες πληροφορίες. Το περιστατικό, ωστόσο, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη διαφάνεια των σχεδιασμών της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία το μέλλον του ιστορικού πάρκου βρίσκεται ήδη υπό δικαστικό και δημόσιο έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

«Μαλακώνουν» την στάση τους οι ΗΠΑ με την Ουκρανία – Επανέφεραν την παροχή πληροφοριών, τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ 

Κίεβο: Ζητά συγγνώμη από τη Λιθουανία για πιθανή εκτροπή ουκρανικών drone στον εναέριο χώρο της – Η Ρωσία και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

Αλβανία: Σκηνικό πολέμου για 6η μέρα στα Τίρανα – Εντολή Ράμα στην Αστυνομία για μηδενική ανοχή, «δείχνει» τη Ρωσία για υποκίνηση των ταραχών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis_tsipras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΕΛΑΣ για την Χρυσή Αυγή: «Πριν κουνήσετε το δάχτυλο στους άλλους, ρωτήστε τον Τσίπρα»

zakaraiah-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τις φωτογραφίες της Ζακαράια με τον Τραμπ: Ο χάρτης που… εξαφανίστηκε από το Οβάλ Γραφείο – Γιατί τον έκρυψε

syntrivi pieria aeroskafos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή αεροσκάφους στην Πιερία: Ο μοιραίος ελιγμός πριν την πτώση – «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός», λέει ο πατέρας του 41χρονου (Video)

tettei-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 5-1: Σόου στο ΟΑΚΑ και σταθερά στην κορυφή το «τριφύλλι»

fotia_pyrosvestiki_0508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στη περιοχή Κασσιτερά Ροδόπης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

aerodromio_makedonia2003
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που επιχείρησε να εισάγει πάνω από 18 κιλά κάνναβης

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

voridis_1203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 20:14
marinakis_tsipras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΕΛΑΣ για την Χρυσή Αυγή: «Πριν κουνήσετε το δάχτυλο στους άλλους, ρωτήστε τον Τσίπρα»

zakaraiah-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τις φωτογραφίες της Ζακαράια με τον Τραμπ: Ο χάρτης που… εξαφανίστηκε από το Οβάλ Γραφείο – Γιατί τον έκρυψε

syntrivi pieria aeroskafos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή αεροσκάφους στην Πιερία: Ο μοιραίος ελιγμός πριν την πτώση – «Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός», λέει ο πατέρας του 41χρονου (Video)

1 / 3