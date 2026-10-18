Σάλος με τις φωτογραφίες της Ζακαράια με τον Τραμπ: Ο χάρτης που… εξαφανίστηκε από το Οβάλ Γραφείο – Γιατί τον έκρυψε

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Νέο κύμα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων προκάλεσε η Κέιτι Ζακαράια, λίγες μόλις ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, την οποία κατείχε για μόλις πέντε ημέρες.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται μία πειραγμένη φωτογραφία που ανέβασε, στην οποία είναι στο Οβάλ γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ και έχει… θολώσει έναν χάρτη.

Αρχικά είχε δημοσιεύσει την… αυθεντική φωτογραφία για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο που της… έδωσε την ευκαιρία (αλλά τελικά την πήρε πίσω 5 μέρες μετά) να δοκιμάσει την τύχη της στον Λευκό Οίκο. Η φωτογραφία ωστόσο έδειχνε κάτι που… δεν θα έπρεπε κι έτσι την ανέβασε ξανά, θολώντας ένα επίμαχο σημείο.

Πρόκειται για τον χάρτη από την περιοχή East Potomac Park, μια δημόσια έκταση στην Ουάσιγκτον που βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου για την αναμόρφωση του τοπικού γηπέδου γκολφ, το οποίο προσπαθεί να κάνει δικό του παρά τις αντιδράσεις…

Το Σάββατο, σε νέα ανάρτηση με φωτογραφίες της ίδιας και της οικογένειάς της μαζί με τον Τραμπ, ο χάρτης δεν εμφανιζόταν πλέον στην αντίστοιχη εικόνα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες χρηστών του διαδικτύου.

Η ομάδα Save East Po, που αντιτίθεται στην αναμόρφωση του πάρκου, υποστήριξε ότι το σχήμα της έκτασης στον χάρτη παραπέμπει στο East Potomac Park, εκφράζοντας παράλληλα αιχμές για την ψηφιακή επεξεργασία της δεύτερης φωτογραφίας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως τι απεικονίζει ο χάρτης ή ποιος προχώρησε στην επεξεργασία των εικόνων.

Τα σχέδια Τραμπ και η δικαστική διαμάχη

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου την πρόθεσή του να ανακαινίσει το γήπεδο γκολφ του East Potomac Park, χαρακτηρίζοντάς το φθαρμένο και επικίνδυνο. Τα σχέδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς και κατοίκους, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον ενός σημαντικού δημόσιου χώρου της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το Associated Press, στις 13 Οκτωβρίου ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε την προσωρινή διακοπή των εργασιών κοπής δέντρων στο πάρκο έως τις 26 Οκτωβρίου, μετά την κοπή περίπου 430 δέντρων μέσα σε λίγες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα διάσταση στην αντιπαράθεση για το μέλλον της περιοχής.

Παρά τις εικασίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο χάρτης συνδέεται με συγκεκριμένο σχέδιο αναμόρφωσης ή ότι η αφαίρεσή του έγινε για να αποκρυφθούν ευαίσθητες πληροφορίες. Το περιστατικό, ωστόσο, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη διαφάνεια των σχεδιασμών της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία το μέλλον του ιστορικού πάρκου βρίσκεται ήδη υπό δικαστικό και δημόσιο έλεγχο.

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