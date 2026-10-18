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18.10.2026 18:04

«Μαλακώνουν» την στάση τους οι ΗΠΑ με την Ουκρανία – Επανέφεραν την παροχή πληροφοριών, τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ 

18.10.2026 18:04
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί επικοινωνία με εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την οργάνωση νέας συνάντησης, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Την πληροφορία μετέδωσε την Κυριακή (18/10) το Bloomberg News, επικαλούμενο συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανές ημερομηνίες και η τοποθεσία διεξαγωγής της συνάντησης.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκαταστήσει την παροχή σημαντικών πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες τους προς την Ουκρανία. Οι πληροφορίες αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, καθώς είχαν προηγουμένως διακοπεί προσωρινά.

Η Ουκρανία στηρίζεται στις αμερικανικές πληροφορίες για τον έγκαιρο εντοπισμό βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας, τους οποίους η Ρωσία εξαπολύει επανειλημμένα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Όπως διευκρίνισε ο Ζελένσκι, η ανταλλαγή πληροφοριών είχε ανασταλεί για ένα διάστημα, ωστόσο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε. «Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «τώρα λειτουργεί».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον συνέχιζε να παρέχει πληροφορίες στις ουκρανικές αρχές, παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση.

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