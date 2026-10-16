«Πυρά» της ΕΕ κατά Τραμπ: «Μας πρόδωσες» – «Την εκεχειρία σου δεν τη σεβάστηκε ο Πούτιν, δεν θα αρθεί καμία κύρωση»

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Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τη Μόσχα, αλλά και με σαφείς αιχμές προς την Ουάσινγκτον για τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ – Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την ενεργειακή εκεχειρία, κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας την αταλάντευτη στήριξή της προς την Ουκρανία.

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ, στην οποία συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαμηνύουν ότι οι Βρυξέλλες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το μήνυμα της ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι σαφές: η αποτυχία της ενεργειακής εκεχειρίας δεν πρόκειται να οδηγήσει σε χαλάρωση της πίεσης προς το Κρεμλίνο. Αντιθέτως, η ΕΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει τις κινήσεις της, διατηρώντας παράλληλα αποστάσεις από τους χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης στο ουκρανικό ζήτημα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο παραμένει ισχυρότερη από ποτέ, ξεκαθαρίζοντας πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να υπολογίζει στη συνεχή συνδρομή των Βρυξελλών. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας για τη συνέχιση της πολιτικής κυρώσεων, αποκλείοντας περιθώρια υποχώρησης απέναντι στη Μόσχα.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κανονικά πάμε για 22ο πακέτο κυρώσεων

Στην ίδια γραμμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι προετοιμασίες για το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και την έκτακτη ενίσχυσή της ενόψει του χειμώνα.

Η φον ντερ Λάιεν άσκησε ευθέως κριτική στη στάση της Μόσχας απέναντι στην ενεργειακή εκεχειρία που είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι η ΕΕ δεν βλέπει κανέναν λόγο να χαλαρώσει την πίεση.

«Στηρίξαμε την ενεργειακή εκεχειρία του Τραμπ, αλλά διαπιστώσαμε ότι η Ρωσία δεν τη σεβάστηκε, ούτε για ένα λεπτό. Αντιθέτως, η Ρωσία κλιμάκωσε την κατάσταση, και ως εκ τούτου οφείλουμε να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Ένα πράγμα είναι απολύτως σαφές: δεν πρόκειται να άρουμε καμία κύρωση, εκτός εάν η Ρωσία σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Η παρέμβαση αυτή συνιστά σαφές μήνυμα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν προτίθενται να αποδεχθούν μια πολιτική αποκλιμάκωσης χωρίς απτά αποτελέσματα από τη ρωσική πλευρά. Η ΕΕ επιμένει ότι η άρση των κυρώσεων δεν βρίσκεται στο τραπέζι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, ενώ παράλληλα ενισχύει τον σχεδιασμό για την ενεργειακή και αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το Κίεβο επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνει αντίστοιχη διάθεση από τη Μόσχα.

«Θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν βλέπουμε κανένα σήμα από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμοι να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα. Το πακέτο για τον χειμώνα δεν αφορά μόνο την ενέργεια· περιλαμβάνει επίσης την αεράμυνα και τη χρηματοδότηση. Και είμαι ευγνώμων που η ΕΕ στέκεται στο πλευρό μας», ανέφερε.

Πρωθυπουργός Τσεχίας: Ο Τραμπ μας πρόδωσε

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ο οποίος, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, κατηγόρησε ουσιαστικά τον Τραμπ ότι υπονόμευσε την Ουκρανία μέσω της συμφωνίας του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά μας πρόδωσε κάνοντας εκείνη τη συμφωνία με τον Πούτιν», δήλωσε ο Μπάμπις, αναφερόμενος στην ενεργειακή εκεχειρία. Η τοποθέτησή του αποτυπώνει το κλίμα δυσπιστίας που καταγράφεται σε ευρωπαϊκούς κύκλους απέναντι στους αμερικανικούς χειρισμούς, την ώρα που η ΕΕ επιχειρεί να διατηρήσει τη δική της στρατηγική γραμμή απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αναφέρθηκε, παράλληλα, στο μεταναστευτικό, διατυπώνοντας άθλιους ισχυρισμούς για την πολιτική κατάσταση στη Σουηδία και την Ισπανία.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Σουηδία, όπου παράνομοι μετανάστες από τη Σομαλία έχουν γίνει μέλη του σουηδικού κοινοβουλίου. Η Σουηδία εξακολουθεί να μην έχει κυβέρνηση… Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ορισμένοι πολιτικοί είναι διατεθειμένοι να αντικαταστήσουν τον πληθυσμό της χώρας τους με μετανάστες, μόνο και μόνο για να διατηρήσουν τα αξιώματά τους και να παραμείνουν στην κυβέρνηση», υποστήριξε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

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