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16.10.2026 07:53

Ρωσία: Σεισμός 7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα

16.10.2026 07:53
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Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών έπληξε την περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη Ρωσία, την Παρασκευή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 140 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε το EMSC. Πρόκειται για σχετικά μεγάλο βάθος, παράγοντας που συνήθως περιορίζει την ένταση των δονήσεων στην επιφάνεια και τον κίνδυνο ζημιών, σε σχέση με έναν ισχυρό σεισμό που εκδηλώνεται σε μικρότερο βάθος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, τραυματίες ή υλικές ζημιές.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 09:42
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