Ρωσία: Σεισμός 7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών έπληξε την περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη Ρωσία, την Παρασκευή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 140 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε το EMSC. Πρόκειται για σχετικά μεγάλο βάθος, παράγοντας που συνήθως περιορίζει την ένταση των δονήσεων στην επιφάνεια και τον κίνδυνο ζημιών, σε σχέση με έναν ισχυρό σεισμό που εκδηλώνεται σε μικρότερο βάθος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, τραυματίες ή υλικές ζημιές.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Είμαι απογοητευμένος – Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα χρειαστεί να της δώσω χάρη»

Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Ντροπή» οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια – Νέο χτύπημα στο Ροστόφ, καταγγελίες του Κιέβου για πιέσεις των ΗΠΑ

ΗΠΑ: 16χρονος σκόρπισε τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον – Νεκρά τρία παιδιά και μια δασκάλα (Video)