ΗΠΑ: 16χρονος σκόρπισε τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον – Νεκρά τρία παιδιά και μια δασκάλα (Video)

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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την ένοπλη επίθεση σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον, όπου τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, και μία δασκάλα έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστης ήταν ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με μακρύκαννο όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Ο ανήλικος έπεσε νεκρός από τα πυρά πολίτη που τον καταδίωξε, προτού φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Ένα επτάχρονο παιδί και ένας ακόμη εκπαιδευτικός τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

Πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες για να εισβάλει στο σχολείο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, ο 16χρονος κατάφερε να παραβιάσει την είσοδο του σχολείου πυροβολώντας τις κλειδωμένες πόρτες.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει πόσο βαθιά κατάφερε να προχωρήσει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το πρώτο τηλεφώνημα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 ανέφερε ότι άγνωστος άνδρας είχε πυροβολήσει εναντίον αυτοκινήτου. Λίγες στιγμές αργότερα ακολούθησαν πολλαπλές κλήσεις, με πολίτες να αναφέρουν ότι ένοπλος είχε εισέλθει στο σχολείο και πυροβολούσε.

BREAKING: At least four people were killed in a shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon, multiple law enforcement sources told CBS News. The suspect was shot and killed. https://t.co/NOOdnwERXr pic.twitter.com/9gzwcekDkW October 15, 2026

Πολίτης καταδίωξε και σκότωσε τον 16χρονο

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος είδε τον ανήλικο να εισέρχεται στο Silver Rail Elementary περίπου στη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα, κρατώντας μακρύκαννο όπλο.

Όπως εξήγησε ο Μάικ Κραντς, ο πολίτης ακολούθησε τον 16χρονο στο σχολείο και αντάλλαξε πυροβολισμούς μαζί του, σκοτώνοντάς τον πριν από την άφιξη των αστυνομικών.

Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν ο ανήλικος είχε κάποια σχέση με το σχολείο, ούτε τον ακριβή τύπο του όπλου που χρησιμοποίησε ή τον αριθμό των πυροβολισμών που έριξε.

Η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε την ταυτότητά του κατά τη βραδινή ενημέρωση, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Τρία παιδιά νεκρά και δύο τραυματίες

Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και έναν εκπαιδευτικό.

Ένα ακόμη παιδί, ηλικίας επτά ετών, και ένας δεύτερος δάσκαλος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

BREAKING: The youngest victim of the deadly Oregon elementary school shooting was just 5 years old.



Bend Police Chief Mike Krantz confirmed during a press conference that the three children killed in the attack were ages 5, 8 and 11. A teacher was also killed.



A 7-year-old… pic.twitter.com/6ol5u9rB9F — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, το σχολείο τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού (lockdown), ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Παράλληλα, η αστυνομία του Μπεντ δημιούργησε ειδικό χώρο συγκέντρωσης και επανένωσης των μαθητών με τις οικογένειές τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής παραλαβή των παιδιών.

Στις έρευνες συμμετέχει και το FBI

Στο σχολείο βρίσκονται και πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), το οποίο συνδράμει τις τοπικές Αρχές στη διερεύνηση της επίθεσης.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η υπηρεσία συμμετέχει στις έρευνες.

«Θα διαθέσουμε κάθε πόρο που χρειάζονται», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι οι ομοσπονδιακές Αρχές θα παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Η 36η επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολικό χώρο φέτος

Η τραγωδία στο Silver Rail Elementary αποτελεί, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, το 36ο περιστατικό πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ από την αρχή του 2026.

Η καταγραφή βασίζεται σε στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από το Gun Violence Archive, το Education Week και την οργάνωση Everytown for Gun Safety.

Οι εικόνες αστυνομικών δυνάμεων και ασθενοφόρων να καταφθάνουν σε σχολεία έπειτα από ένοπλες επιθέσεις έχουν γίνει πλέον επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα από τα θύματα και τους τραυματίες, τέτοια περιστατικά αφήνουν βαθύ ψυχικό τραύμα στους μαθητές, τις οικογένειές τους και τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις μακροχρόνιες συνέπειες της βίας.

Αγωνία των γονέων έξω από το σχολείο

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση, πολλοί γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το δημοτικό σχολείο, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την κατάσταση των παιδιών τους.

Το Silver Rail φιλοξενεί περίπου 450 μαθητές, ηλικίας 5 έως 11 ετών, ενώ το προσωπικό του αριθμεί περίπου 40 εργαζομένους.

Το σχολείο βρίσκεται στο Μπεντ του Όρεγκον, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, σε απόσταση 280 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ.

Η επίθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

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