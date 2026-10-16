Τραμπ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Είμαι απογοητευμένος – Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα χρειαστεί να της δώσω χάρη»

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο να της παραχωρήσει χάρη, εάν εμπλακεί σε νομικές υποθέσεις, απαντώντας: «Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι».

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξή του στο Newsmax, το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο, όπου ο Τραμπ αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η Γκιλφόιλ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές εξελίξεις, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων, και αν θα εξέταζε στο ενδεχόμενο της προεδρικής χάρης.

Ο πρόεδρος διατήρησε επιφυλακτική στάση. «Διάβασα κάποια πράγματα, δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβειρα στην Ελλάδα, οπότε είμαι απογοητευμένος». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν δεν είναι θετικά για εκείνη.

Η υπόθεση έχει ήδη και πολιτική διάσταση. Η επιτροπή των Δημοκρατικών προτίθεται να καλέσει την Γκιλφόιλ για κατάθεση, με αφορμή δημοσιεύματα της Wall Street Journal που κάνουν λόγο για σύγκρουση συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας.

Παράλληλα, η πρώην πρέσβειρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με μια δεύτερη διαμάχη. Ο Αμερικανός χρηματοδότης Έρικ Ντίτερς απειλεί με αγωγή, υποστηρίζοντας ότι εκείνος λέει την αλήθεια και όχι η Γκιλφόιλ. Έτσι, εκείνη βρίσκεται ουσιαστικά μεταξύ δύο πυρών: από τη μία οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και από την άλλη η πιθανή δικαστική αντιπαράθεση.

Αξιοσημείωτο είναι και αυτό που δεν είπε ο Τραμπ. Στην αναφορά του στο παρελθόν της Γκιλφόιλ, ο πρόεδρος θύμισε ότι υπήρξε πρώην σύζυγος του Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτη της Καλιφόρνια, χωρίς να αναφερθεί στη σχέση της με τον γιο του. Η σχέση αυτή διήρκεσε περίπου έξι χρόνια και δεν ήταν περιστασιακή, ενώ η συνέντευξη δεν περιείχε καμία αναφορά σε αρραβώνα ή σε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με την οικογένεια Τραμπ.

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