Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Ντροπή» οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια – Νέο χτύπημα στο Ροστόφ, καταγγελίες του Κιέβου για πιέσεις των ΗΠΑ

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Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας προκαλεί η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επαναλάβει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, κατηγορώντας τον ότι συμβάλλει στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις στη Ρωσία, ενώ το Κίεβο καταγγέλλει ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών και τις δορυφορικές επικοινωνίες ως μέσα πίεσης.

Η αντιπαράθεση εκδηλώνεται μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η οποία, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε δημόσια ως κοινά αποδεκτή συμφωνία. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ανέστειλε για τρεις ημέρες τα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, χωρίς αντίστοιχη ανταπόκριση από τη Ρωσία, η οποία συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Τραμπ: «Είναι ντροπή – Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι»

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, συνδέοντάς τες με την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

«Είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων επιβαρύνουν τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Ο Τραμπ έστρεψε τα πυρά του προσωπικά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι με τις ενέργειές του προκαλεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

«Το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως», ανέφερε.

Trump on Zelensky:



Zelensky is not a good guy for us to deal with.



They're not going to settle with Zelensky. He doesn't want to settle. He says he wants to settle, but he doesn't.



I'm not a big fan of Zelensky. They've destroyed Ukraine. pic.twitter.com/NeM3b7cOGS — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Παράλληλα, αμφισβήτησε την πρόθεση του Ουκρανού προέδρου να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν νέα όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, με επίκεντρο τόσο τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας.

Ζελένσκι: «Τελειώσαμε» με την αναστολή των επιθέσεων

Η αντίδραση του Τραμπ ακολούθησε την ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη (15/10) ότι η Ουκρανία επαναλαμβάνει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, έπειτα από τριήμερη αναστολή των επιχειρήσεων.

Μιλώντας στους «Financial Times», ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι το Κίεβο είχε περιορίσει τις επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, αλλά η Μόσχα συνέχισε να βομβαρδίζει ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Τελειώσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παρατείνει την αναστολή των πληγμάτων.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο ότι με τη στάση του ευνοεί τη Ρωσία, καλώντας τον να μη στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου».

Η ουκρανική πλευρά επιμένει ότι δεν μπορεί να διατηρεί μονομερώς την αναστολή των επιθέσεων σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, όσο οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν τις υποδομές ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

Επίθεση σε διυλιστήριο στη Ριαζάν

Η πρώτη επίθεση σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την τριήμερη αναστολή καταγράφηκε στην περιφέρεια Ριαζάν, όπου ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία επανέρχεται στις επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την προηγούμενη Κυριακή (11/10) ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία.

Ωστόσο, η ύπαρξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας αμφισβητήθηκε, καθώς η Μόσχα συνέχισε τα πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ουκρανία είχε επιχειρήσει να πλήξει ρωσικά διυλιστήρια και την Τετάρτη (14/10), κάτι που το Κίεβο διέψευσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε, πάντως, ότι οι επιθέσεις δεν είχαν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές».

Νέα επίθεση με drones στο Ροστόφ – Φωτιά και ένας τραυματίας

Την ίδια ώρα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, προκαλώντας πυρκαγιά και τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Την επίθεση γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Γιούρι Σλούσαρ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αναφέροντας ότι στόχος έγιναν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, ένας άνδρας τραυματίστηκε, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Το νέο πλήγμα καταγράφεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών βιομηχανικών και ενεργειακών υποδομών, παρά τις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για περιορισμό των επιθέσεων.

Καταγγελίες Ζελένσκι για πιέσεις των ΗΠΑ και περιορισμό πληροφοριών

Πέρα από τη διαφωνία για τα πλήγματα στα διυλιστήρια, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι περιόρισε την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, προκειμένου να την αναγκάσει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι αμερικανικές πιέσεις εκδηλώθηκαν ενώ η Ρωσία συνέχιζε τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην άμυνα της χώρας.

Οι καταγγελίες συνοδεύτηκαν από πληροφορίες για περιορισμούς στις δορυφορικές επικοινωνίες Starlink, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για επιχειρησιακές ανάγκες.

Zelensky:



I said to Trump that we can do it very quickly. If you will not close Starlink for us, if you will open Starlink on the territory of Russia, we will destroy his ballistic launchers, and that's it for him.



He will sit and speak, and I will not destroy any energy… pic.twitter.com/Yyc8pjX6lx — Clash Report (@clashreport) October 15, 2026

Το ζήτημα αφορά ειδικότερα το Starshield, τη στρατιωτική υπηρεσία που βασίζεται στην τεχνολογία του Starlink, και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη διατήρηση των επικοινωνιών των ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους.

Οι περιορισμοί επηρέασαν τη δυνατότητα διατήρησης σύνδεσης κατά την κίνηση, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές αποστολές και στη λειτουργία μη επανδρωμένων συστημάτων.

Μερική αποκατάσταση του Starshield – Παραμένουν ερωτήματα για τους περιορισμούς

Σύμφωνα με πηγές από τον ουκρανικό αμυντικό τομέα που επικαλέστηκε το BBC, ορισμένες δυνατότητες του συστήματος αποκαταστάθηκαν μετά τις αρχικές δυσλειτουργίες.

Ειδικότερα, επανήλθε η λειτουργία «operation while on the move», η οποία επιτρέπει στις συσκευές να διατηρούν δορυφορική σύνδεση ενώ βρίσκονται σε κίνηση.

Πρόκειται για κρίσιμη δυνατότητα της στρατιωτικής υπηρεσίας Starshield, καθώς χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις που απαιτούν συνεχή επικοινωνία με κινούμενα συστήματα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν έχουν αρθεί πλήρως οι περιορισμοί ταχύτητας που επηρεάζουν τη δυνατότητα των drones να παραμένουν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να αναζητούν διευκρινίσεις για «τους λόγους και τις συνθήκες» υπό τις οποίες επιβλήθηκαν οι συγκεκριμένες αλλαγές.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας εν κινήσει επιβεβαιώθηκε και από ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς των τεχνικών περιορισμών.

Η αντιπαράθεση για τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια αναδεικνύει πλέον τη βαθύτερη διαφωνία Ουάσινγκτον και Κιέβου σχετικά με τον τρόπο άσκησης στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.

Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ συνδέει τα ουκρανικά πλήγματα με την αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και επιμένει στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας. Από την άλλη, ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να σταματήσει τις επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στις δικές της υποδομές.

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