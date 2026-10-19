Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

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Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων, για την υπόθεση καταγγελιών σχετικά με τη μεταχείριση ανηλίκων στις δομές της οργάνωσης στην Ήπειρο. Μαζί του αθωώθηκαν η πρώην διευθύντρια της δομής των Ιωαννίνων και ένας παιδαγωγός, με την απόφαση να εκδίδεται ύστερα από δέκα συνεδριάσεις και να είναι σύμφωνη με την πρόταση της εισαγγελικής αρχής.

Η δικαστική απόφαση αφορά το σύνολο των κατηγοριών που είχαν αποδοθεί στους τρεις κατηγορουμένους στη συγκεκριμένη υπόθεση, μεταξύ των οποίων σωματικές βλάβες ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, κατά την ακροαματική διαδικασία δεν αποδείχθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις, με το δικαστήριο να καταλήγει στην ομόφωνη απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας Αντώνιος εμφανίστηκε συγκινημένος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη και υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δικαιώνει το έργο που προσέφερε επί χρόνια η «Κιβωτός του Κόσμου».

Οι κατηγορίες που εξετάστηκαν από το δικαστήριο

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές, που σχετίζονταν με τη λειτουργία των δομών της οργάνωσης στην Ήπειρο.

Ειδικότερα, στην πρώην διευθύντρια της δομής των Ιωαννίνων είχαν αποδοθεί κατηγορίες για σωματική βλάβη ανηλίκων με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Ο συγκατηγορούμενος παιδαγωγός αντιμετώπιζε κατηγορία για σωματική βλάβη ανηλίκων, ενώ στον πατέρα Αντώνιο είχε αποδοθεί ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων έκρινε και τους τρεις αθώους για όλες τις πράξεις που τους αποδίδονταν στο πλαίσιο αυτής της δικογραφίας.

Διευκρινίζεται ότι η αθωωτική απόφαση αφορά αποκλειστικά τη δίκη των Ιωαννίνων και δεν επηρεάζει αυτομάτως άλλες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την οργάνωση.

Πατέρας Αντώνιος: «Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο»

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ετυμηγορία, ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου» δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», ανέφερε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που αποδίδει ο ίδιος στην αποκατάσταση της εικόνας της οργάνωσης.

«Μετά από τόσο καιρό, αθωωθήκαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι ότι το έργο της Κιβωτού του Κόσμου αποδεικνύεται ότι είναι ακηλίδωτο και ότι προσέφερε στην κοινωνία τα πάντα», δήλωσε.

«Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, ότι σήμερα δικαιώνεται το μεγάλο έργο της Κιβωτού, το οποίο κάναμε χρόνια», πρόσθεσε, συνδέοντας τη δικαστική εξέλιξη με την προσφορά όσων εργάστηκαν ή συμμετείχαν εθελοντικά στις δομές της οργάνωσης.

Ο πατέρας Αντώνιος αναφέρθηκε επίσης στη συμπαράσταση που, όπως υποστήριξε, εισέπραξε από πολίτες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, παρά την έντονη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση.

«Επειδή εγώ κυκλοφορώ, ξέρετε, έξω στον κόσμο, δεν συνάντησα έναν άνθρωπο που να μου πει κάτι κακό. Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», ανέφερε.

Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή τη στάση «ένα πολύ μεγάλο θαύμα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι που γνώριζαν το έργο της «Κιβωτού» δεν επηρεάστηκαν από τα αρνητικά δημοσιεύματα.

«Παρόλο τον ορυμαγδό της αρνητικής δημοσιότητας, ο κόσμος δεν πίστεψε τα ψέματα αυτά», υποστήριξε, καταλήγοντας: «Ευχαριστώ τον Θεό και πραγματικά τους ανθρώπους της Δικαιοσύνης για όλα».

Δήμος: «Δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν αποδείχθηκε καμία κατηγορία»

Την αθωωτική απόφαση σχολίασε ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Δήμος, υποστηρίζοντας ότι η εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων στο ακροατήριο οδήγησε στην πλήρη ανατροπή του κατηγορητηρίου.

«Όλα αυτά μετά από μια εξονυχιστική πράγματι διαδικασία που ακολούθησε το δικαστήριο κατέρρευσαν με την απόφαση του Δικαστηρίου», δήλωσε.

Ο δικηγόρος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η απαλλαγή δεν βασίστηκε σε αμφιβολίες ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων.

«Σημαντικό είναι ότι δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν απεδείχθη καμία κατηγορία», επισήμανε.

Κατά τον ίδιο, η ετυμηγορία αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας τόσο του πατέρα Αντωνίου όσο και των δομών της οργάνωσης στην Ήπειρο.

Μάστορα: «Ουσιαστική δικαίωση του πατέρα Αντωνίου και των παιδαγωγών»

Στο ίδιο πνεύμα, η συνήγορος υπεράσπισης Χριστίνα Μάστορα χαρακτήρισε την απόφαση ουσιαστική δικαίωση των κατηγορουμένων.

«Η σημερινή αθωωτική απόφαση συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση του πατρός Αντωνίου και των παιδαγωγών που έδωσαν όλη τους τη ζωή για αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν ως τρόφιμοι της Κιβωτού», ανέφερε.

Η κ. Μάστορα υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη οι δικαστικές αποφάσεις να στηρίζονται αποκλειστικά στο αποδεικτικό υλικό και όχι στο κλίμα που ενδέχεται να δημιουργείται γύρω από μια υπόθεση λόγω της δημοσιότητάς της.

«Κάθε άνθρωπος δικαιούται να κριθεί δίκαια και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε δικογραφία και όχι μέσω δημοσιευμάτων και των εντυπώσεων που προκαλούνται από αυτά», σημείωσε.

Γεωργίου: «Επί τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν δικαστούν»

Στη δημόσια αντιμετώπιση της υπόθεσης επικεντρώθηκε ο τρίτος συνήγορος υπεράσπισης, Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος έκανε λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας.

«Θέλω να τονίσω ότι επί τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν καν δικαστούν», δήλωσε, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι κατηγορίες πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις δικηγόροι υποστήριξαν ότι η ομόφωνη απόφαση ήταν αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας.

«Ο λόγος, επομένως, ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία έκρινε με βάση τα αποδεικτικά μέσα και όχι τις εντυπώσεις», ανέφεραν.

Παράλληλα, ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να δώσουν στην αθώωση την ίδια βαρύτητα που είχε δοθεί στην άσκηση της ποινικής δίωξης το 2022.

«Αναμένουμε όσο δυνατά ακούστηκε η κατηγορία, αντιστοίχως να ακουστεί και η ομόφωνη αθώωσή του», τόνισε ο Γιώργος Γεωργίου.

Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων κλείνει τη συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση με αθώωση των τριών κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο να συνιστά συνολική δικαστική κρίση για άλλες υποθέσεις που αφορούν την «Κιβωτό του Κόσμου» και ακολουθούν ανεξάρτητη πορεία.

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