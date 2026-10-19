Δίκη για Τέμπη: «Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός από την πυρόσφαιρα» – Συνεχίζονται οι καταθέσει των συγγενών των θυμάτων

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Οι γιοι δύο θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών κατέθεσαν μετά τους τραυματίες-επιζώντες της σύγκρουσης με τους οποίους ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για τα Τέμπη.

«Διαλύθηκαμε ψυχολογικά»

Ο Δημήτρης Κυριακίδης, γιος του Γεωργίου Κυριακίδη, αναφέρθηκε αρχικά στην επίδραση που είχε ο πατέρας του στη ζωή του. «Ήταν μια τεράστια απώλεια με την οποία διαλυθήκαμε όλοι ψυχολογικά. Η απουσία του πατέρα μου είναι αισθητή. Ένιωσα ότι γκρεμίζεται όλος ο κόσμος μου. Έφυγε ένας άνθρωπος άδικα» κατέθεσε ο κ. Κυριακίδης επισημαίνοντας ότι βιολογικό υλικό του πατέρα του βρέθηκε 1,5 χρόνο μετά στο Κουλούρι και στα Πηγάδια. «Όταν ταυτοποιήθηκαν ήταν σαν να ζούσα σε επανάληψη την ημέρα που έμαθα ότι ήταν νεκρός» κατέθεσε ολοκληρώνοντας με την φράση «Ζητάμε την τιμωρία των υπευθύνων για να μην επαναληφθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο».

«Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός από την πυρόσφαιρα»

Ο Fjorald Bozo, γιος του Pavlini Bozo που δούλευε στο κυλικείο της επιβατικής, κατέθεσε στη συνέχεια: «Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός από αυτή την πυρόσφαιρα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τα έλαια σιλικόνης γιατί κυκλοφορούν ακόμα τα τρένα; Ο όρος πλημμέλημα είναι όταν καπνίζεις στο αεροπλάνο. Όταν μιλάμε για 57 ανθρώπους μιλάμε για κακούργημα. Ζητάμε την δικαίωση, να πάρει ο καθένας αυτό που του αναλογεί και για παραδειγματισμό. 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και να μην παίρνει κανείς χαμπάρι τίποτα. Ο πατέρας μου είχε μαρτυρικό θάνατο, έχασε την ζωή του βίαια και άδικα. Αυτό που με στοιχειώνει είναι ότι ο πατέρας μου καιγόταν ζωντανός και εγώ κοιμόμουν».

Στην ερώτηση της Προέδρου αν ο πατέρας του, είχε αναφέρει στην οικογένεια για προβλήματα στον σιδηρόδρομο ο κ. Bozo απάντησε πως τους έλεγε μόνο για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια. «Αν γνώριζα ότι δούλευε σε κινητή βόμβα θα τον έπαιρνα με τα χέρια μου» κατέθεσε ο μάρτυρας.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα κατέθεσε ο Αριστοφάνης Ξανθόπουλος που ταξίδευε μαζί με την Ιφιγένεια Μήτσκα, που έχασε την ζωή της στα Τέμπη, στο τρίτο βαγόνι του Intercity. «Θυμάμαι την στιγμή που έγινε η σύγκρουση. Ακούσαμε το μπαμ. Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι, ήταν να βρω την Ιφιγένεια” κατέθεσε ο μάρτυρας προσθέτοντας πως εντόπισε την Ιφιγένεια και άρχισε να φωνάζει για βοήθεια προσπαθώντας με την βοήθεια ενός άλλου επιβάτη να την μετακινήσουν προς ένα παράθυρο που είχε σπάσει. Κατέθεσε πως υπήρχε μια “έντονη περίεργη μυρωδιά” μετά την σύγκρουση και καπνό»ς. Κατέθεσε επίσης πως υπήρξε μια δεκάλεπτη στάση μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας.

Στη σημερινή λίστα των μαρτύρων ήταν και οι συγγενείς της Εριέττας Μόλχο ωστόσο όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο συνήγορος της οικογένειας, δεν ήταν σε θέση να καταθέσουν σήμερα. Προσκόμισε ωστόσο αντίτυπα λευκώματος με έργα της Εριέττας ως φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής και ανέφερε πως έχουν προχωρήσει οι δράσεις που ανακοίνωσε η οικογένεια στο όνομα της της όπως η ίδρυση κοινωφελούς ιδρύματος και ένα πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

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