Ταξίδι ορόσημο: Το Voyager 1 θα απέχει μία ημέρα φωτός από τη Γη στις 18 Νοεμβρίου, το μακρύτερο δρομολόγιο στην ιστορία

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Το πιο απομακρυσμένο ανθρώπινο κατασκεύασμα στο Διάστημα πλησιάζει ένα ιστορικό ορόσημο.

Τα ραδιοσήματά του θα χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να φτάσουν στη Γη, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του.

Στις 18 Νοεμβρίου, το Voyager 1 της NASA αναμένεται να φτάσει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη, ένα ορόσημο που δεν έχει κατακτήσει κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Σύμφωνα με τη NASA, εκείνη την ημέρα το διαστημικό σκάφος θα βρίσκεται περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μας, έχοντας διανύσει σχεδόν 49 χρόνια στο Διάστημα.

Τι σημαίνει «μία ημέρα φωτός»;

Η ημέρα φωτός δεν είναι μονάδα χρόνου, αλλά μονάδα απόστασης. Περιγράφει την απόσταση που διανύει το φως στο κενό μέσα σε 24 ώρες: περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το φως ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 300.000 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, αλλά ακόμη και αυτή η ταχύτητα δεν αρκεί για να καλύψει ακαριαία τις τεράστιες αποστάσεις του Διαστήματος.

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα, το φως του Ήλιου χρειάζεται περίπου 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στη Γη. Στην περίπτωση του Voyager 1, η απόσταση θα είναι τόσο μεγάλη ώστε ένα ραδιοσήμα που θα εκπέμπεται από το σκάφος να χρειάζεται περίπου 24 ώρες για να φτάσει στη Γη. Αν οι επιστήμονες στείλουν μια εντολή και περιμένουν απάντηση, η μετάδοση και η επιστροφή του σήματος θα απαιτούν συνολικά περίπου 48 ώρες, χωρίς να υπολογίζονται άλλες καθυστερήσεις.

Πού βρίσκεται σήμερα το Voyager 1;

Το Voyager 1 εκτοξεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1977, με αρχική αποστολή να εξερευνήσει τον Δία και τον Κρόνο. Στη συνέχεια συνέχισε το ταξίδι του προς τα εξωτερικά όρια του ηλιακού συστήματος. Στις 25 Αυγούστου 2012 πέρασε την ηλιόπαυση, το όριο της ηλιόσφαιρας, της τεράστιας περιοχής που διαμορφώνεται από τον ηλιακό άνεμο και το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου, και εισήλθε στο διαστρικό διάστημα.

Το σκάφος κινείται πλέον έξω από αυτή την προστατευτική «φυσαλίδα» του Ήλιου, με κατεύθυνση προς την περιοχή του άστρου Gliese 445, το οποίο απέχει σήμερα περισσότερο από 17 έτη φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με τη NASA, το Voyager 1 αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 1,7 ετών φωτός από το άστρο σε περίπου 40.000 χρόνια.

Παρά την ηλικία του, το Voyager 1 συνεχίζει να μεταδίδει επιστημονικά δεδομένα από μια περιοχή του Διαστήματος που κανένα άλλο ανθρώπινο σκάφος δεν είχε εξερευνήσει άμεσα πριν από αυτό. Η επίτευξη της μίας ημέρας φωτός υπενθυμίζει όχι μόνο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη τεχνολογία, αλλά και πόσο τεράστιες είναι οι αποστάσεις ανάμεσα στη Γη και το διαστρικό περιβάλλον.

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