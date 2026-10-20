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20.10.2026 14:30

ΕΡΤNews: Στο «Forcé» η Ελίζαμπεθ Μπρο, ανώτερη ερευνήτρια του Atlantic Council, αναλύει την κρίση στο Στενό του Ορμούζ

20.10.2026 14:30
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Η Ελίζαμπεθ Μπρο, η οποία ηγείται του προγράμματος για τις απειλές στη διεθνή ναυτική τάξη στο Atlantic Council, τη δεξαμενή σκέψης που προωθεί τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς) και της Ευρώπης, καθώς και τη διεθνή ηγεσία σε παγκόσμια ζητήματα ασφάλειας και οικονομίας, μιλά για την κρίσιμη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ στην εκπομπή «Forcé» (22.00) και τον Σωτήρη Δανέζη στην ΕΡΤ.

Κατά την εκτίμησή της κυρίας Μπρο, η Τεχεράνη είχε καταλήξει ήδη από τον Μάρτιο στο συμπέρασμα ότι μπορεί να χτυπά πλοία στα Στενά του Ορμούζ ατιμώρητα, επειδή πολλοί διεθνείς κανόνες είχαν ήδη παραβιαστεί, όπως συνέβη και με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν

Στη συνέντευξη αναλύει ποιο μήνυμα θέλει να στείλει η Τεχεράνη με τους ισχυρισμούς της για νάρκες στον κεντρικό διάδρομο ναυσιπλοΐας. Εξηγεί επίσης γιατί σήμερα κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει τα πλοία.

Η κυρία Μπρο Braw δίνει έμφαση στον κίνδυνο για τα υποθαλάσσια καλώδια που μεταφέρουν δεδομένα και ενέργεια και, όπως λέει, λειτουργούσαν επί δεκαετίες με βάση την εμπιστοσύνη ότι κανείς δεν θα τα πειράξει. Αυτή η εμπιστοσύνη, προειδοποιεί, δεν υπάρχει πια. 

Σχολιάζει τι θα σήμαινε η ιδέα του Ιράν να επιβάλει τέλη στα καλώδια κάτω από τα Στενά του Ορμούζ και περιγράφει το δίλημμα που αντιμετώπισαν οι χώρες της Βαλτικής όταν πλοία συνδεδεμένα με τη Ρωσία ή την Κίνα έκοψαν καλώδια στις ΑΟΖ τους.

Η συνέντευξη μεταδίδεται αμέσως μετά τη συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί στην Τεχεράνη, όπου ο Λαβρόφ ζήτησε να επιστρέψουν τα Στενά στις συνθήκες που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο. 

Η CENTCOM (η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατηγική ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική και τη Νότια Ασία) διαβεβαιώνει ότι τα Στενά είναι «ανοιχτά και διαθέσιμα». Το Reuters, επικαλούμενο την UKMTO (βρετανικός στρατιωτικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Βασιλικού Ναυτικού και λειτουργεί ως κεντρικός σύνδεσμος επικοινωνίας και πληροφόρησης ανάμεσα στα εμπορικά πλοία παγκοσμίως και τις διεθνείς στρατιωτικές/ναυτικές δυνάμεις ), καταγράφει όμως 12 επιθέσεις σε πλοία γύρω από το Ορμούζ μόνο την περασμένη εβδομάδα, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί σε αυτό το διάστημα.

Στο τραπέζι της εκπομπής, ο Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και η Ινώ Αφεντούλη, Senior Policy Advisor του ΕΛΙΑΜΕΠ και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας.

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