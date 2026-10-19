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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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19.10.2026 11:01

«Δαίδαλος»: Αυτός είναι ο πανίσχυρος εθνικός υπερυπολογιστής – LIVE τα εγκαίνια (photos/videos)

19.10.2026 11:01
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Σε λειτουργία τίθεται σήμερα ο εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιούνται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops, καταλαμβάνοντας την 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500 και την 23η θέση στην κατάταξη Green500 ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Είναι εγκατεστημένος στο νέο Κέντρο Δεδομένων, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού του Λαυρίου, και αποτελεί σημαντική υποδομή υπολογιστικής ισχύος για τη χώρα.

Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), με συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ.

Θα παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δημόσιους φορείς, υποστηρίζοντας επιστημονικές προσομοιώσεις, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, το οποίο συνδέει την υποδομή με εργαλεία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εφαρμογών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC JU.

LIVE τα εγκαίνια

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