«Έξυπνα γυαλιά»: Πώς (να προσπαθήσετε) να καταλάβετε αν κάποιος σας καταγράφει και πώς να προστατευτείτε

Takeaways by to pontiki AI Τα έξυπνα γυαλιά ενσωματώνουν κάμερες, μικρόφωνα και τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν εικόνα και ήχο χωρίς τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απαγόρευση των συσκευών σε δικαστήρια της Νέας Υόρκης από τον Ιούλιο του 2026.

Ο εντοπισμός τέτοιων συσκευών είναι δύσκολος, καθώς μοιάζουν με κοινά γυαλιά, αν και ορισμένα μοντέλα διαθέτουν φωτεινές ενδείξεις κατά τη λήψη ή πιο ογκώδεις βραχίονες.

Εφαρμογές όπως το Nearby Glasses και το ZuckOff επιχειρούν να ανιχνεύσουν τα έξυπνα γυαλιά μέσω σημάτων Bluetooth.

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Τα «έξυπνα γυαλιά» (smart glasses) αποτελούν μία από τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, με τη Meta και άλλες εταιρείες να επενδύουν σε συσκευές που συνδυάζουν κάμερες, μικρόφωνα και τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε έναν συνηθισμένο σκελετό γυαλιών.

Για όσους τα χρησιμοποιούν, οι δυνατότητες είναι εντυπωσιακές. Για τους ανθρώπους, όμως, που βρίσκονται γύρω τους, δημιουργείται ένα νέο ερώτημα: Πώς μπορούν να γνωρίζουν αν κάποιος τους φωτογραφίζει ή τους βιντεοσκοπεί χωρίς να το αντιλαμβάνονται;

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα έχουν ήδη οδηγήσει σε περιορισμούς. Από τις 20 Ιουλίου 2026, τα έξυπνα γυαλιά απαγορεύονται στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν αρχίσει να λαμβάνουν και ορισμένα νυχτερινά κέντρα.

Τι μπορούν να κάνουν τα έξυπνα γυαλιά

Τα σύγχρονα έξυπνα γυαλιά προσφέρουν λειτουργίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ξεχωριστές συσκευές.

Ανάλογα με το μοντέλο, μπορούν να:

Τραβούν φωτογραφίες και βίντεο , χωρίς ο χρήστης να κρατά κινητό ή κάμερα.

, χωρίς ο χρήστης να κρατά κινητό ή κάμερα. Καταγράφουν ήχο μέσω ενσωματωμένων μικροφώνων.

μέσω ενσωματωμένων μικροφώνων. Χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη , απαντώντας σε ερωτήσεις για όσα βλέπει ο χρήστης.

, απαντώντας σε ερωτήσεις για όσα βλέπει ο χρήστης. Πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και να αναπαράγουν μουσική ή διαδικτυακές ηχητικές εκπομπές (podcasts).

και να αναπαράγουν μουσική ή διαδικτυακές ηχητικές εκπομπές (podcasts). Μεταδίδουν ζωντανά εικόνα, μέσω συμβατών υπηρεσιών.

Δεν διαθέτουν, πάντως, όλα τα μοντέλα κάμερα ή τις ίδιες δυνατότητες.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν κάποιος δίπλα σας φορά έξυπνα γυαλιά

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τη φωτογράφιση, τη βιντεοσκόπηση και την καταγραφή συνομιλιών χωρίς οι παρευρισκόμενοι να το αντιλαμβάνονται.

Σε αντίθεση με ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο συνήθως πρέπει να στραφεί προς το πρόσωπο που φωτογραφίζεται, τα έξυπνα γυαλιά καταγράφουν από την οπτική γωνία εκείνου που τα φορά.

Έτσι, κάποιος θα μπορούσε να καταγράψει:

Πρόσωπα και προσωπικές στιγμές χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να το γνωρίζουν.

Ιδιωτικές συνομιλίες.

Οθόνες υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Προσωπικά έγγραφα, μηνύματα ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Το υλικό που καταγράφεται μπορεί στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα ή τρίτους.

Πρόσθετες ανησυχίες προκαλεί η δυνατότητα ορισμένων μοντέλων να αναλύουν εικόνες με τεχνητή νοημοσύνη και να επεξεργάζονται πληροφορίες από το περιβάλλον του χρήστη.

Πώς να αναγνωρίσετε τα έξυπνα γυαλιά – Τα σημάδια που τα προδίδουν

Τα έξυπνα γυαλιά, όπως τα Ray-Ban Meta, μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με συμβατικά γυαλιά οράσεως ή ηλίου.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να τα αναγνωρίσετε:

Μικροσκοπικές κάμερες: Μικροί, σκούροι κύκλοι στις εξωτερικές γωνίες του σκελετού ενδέχεται να κρύβουν φακούς κάμερας.

Μικροί, σκούροι κύκλοι στις εξωτερικές γωνίες του σκελετού ενδέχεται να κρύβουν φακούς κάμερας. Φωτεινές ενδείξεις: Στα Ray-Ban Meta, ένα λευκό φωτάκι υποδεικνύει τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Στα Ray-Ban Meta, ένα λευκό φωτάκι υποδεικνύει τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο. Πιο χοντροί βραχίονες: Οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα απαιτούν περισσότερο χώρο.

Οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα απαιτούν περισσότερο χώρο. Αγγίγματα στο πλαϊνό μέρος: Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί λειτουργίες αγγίζοντας τον σκελετό.

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί λειτουργίες αγγίζοντας τον σκελετό. Φωνητικές εντολές: Ορισμένα μοντέλα επιτρέπουν τη χρήση ψηφιακού βοηθού χωρίς κινητό.

Πώς να εντοπίσετε έξυπνα γυαλιά με το κινητό σας

Πέρα από την οπτική αναγνώριση, υπάρχουν πλέον εφαρμογές που μπορούν να σας προειδοποιήσουν όταν εντοπίζουν πιθανή παρουσία έξυπνων γυαλιών κοντά σας.

Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν την τεχνολογία Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (BLE), αναζητώντας ασύρματα αναγνωριστικά που σχετίζονται με γνωστά μοντέλα.

Δύο χαρακτηριστικές επιλογές είναι οι Nearby Glasses και ZuckOff, που διατίθενται για συσκευές Android και iPhone.

Nearby Glasses: Δωρεάν εφαρμογή που εντοπίζει έξυπνα γυαλιά

Το Nearby Glasses είναι μια δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμη για Android και iOS.

Η λειτουργία της βασίζεται στη σάρωση κοντινών συσκευών Bluetooth και στην αναγνώριση χαρακτηριστικών κωδικών που συνδέονται με έξυπνα γυαλιά.

Όταν ανιχνεύσει μια πιθανή συσκευή, εμφανίζει σχετική ειδοποίηση.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να προσαρμόσει την ευαισθησία ανίχνευσης, χρησιμοποιώντας την ένδειξη ισχύος λαμβανόμενου σήματος (RSSI).

Όσο υψηλότερο είναι το όριο ισχύος που ορίζει, τόσο ισχυρότερο πρέπει να είναι το σήμα για να ενεργοποιηθεί μια προειδοποίηση.

Στο Android υποστηρίζεται και η παρακολούθηση στο παρασκήνιο, με τις απαραίτητες άδειες και ρυθμίσεις. Στο iPhone υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί για αυτή τη λειτουργία.

ZuckOff: Ειδοποιήσεις για έξυπνα γυαλιά στην περιοχή σας

Το ZuckOff είναι μια δεύτερη εφαρμογή για Android και iOS, η οποία αναζητά ασύρματα αναγνωριστικά συσκευών όπως τα Ray-Ban Meta, Oakley Meta και Snap Spectacles.

Η βασική λειτουργία σάρωσης παρέχεται δωρεάν.

Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να:

Ελέγχει αν εντοπίζονται πιθανά έξυπνα γυαλιά κοντά του.

Βλέπει πληροφορίες για την ισχύ του σήματος.

Ρυθμίζει την ευαισθησία ανίχνευσης.

Εξαιρεί δικές του φορετές συσκευές από τις προειδοποιήσεις.

Η επί πληρωμή έκδοση προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες, όπως ειδοποιήσεις, παρακολούθηση στο παρασκήνιο και ιστορικό ανιχνεύσεων.

Πόσο αξιόπιστες είναι οι εφαρμογές ανίχνευσης;

Παρότι μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες, οι συγκεκριμένες εφαρμογές έχουν σημαντικούς περιορισμούς.

Δεν ανιχνεύουν απευθείας τις κάμερες ούτε μπορούν να διαπιστώσουν αν κάποιος τραβά βίντεο. Αναγνωρίζουν ασύρματα σήματα που πιθανόν προέρχονται από έξυπνα γυαλιά.

Αυτό σημαίνει ότι:

Αν τα γυαλιά δεν εκπέμπουν αναγνωρίσιμο σήμα Bluetooth, μπορεί να μην εντοπιστούν.

Η ισχύς του σήματος δεν δείχνει με ακρίβεια την απόσταση της συσκευής.

Η εφαρμογή δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος από τους παρευρισκόμενους φορά τα γυαλιά.

Μια προειδοποίηση δεν αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος σας καταγράφει.

Μπορείτε τελικά να καταλάβετε αν σας καταγράφουν;

Η απάντηση είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ενδείξεις, όχι όμως να γνωρίζετε πάντα με βεβαιότητα.

Οι κατασκευαστές, όπως η Meta, έχουν ενσωματώσει φωτεινές ενδείξεις που προειδοποιούν για τη λήψη εικόνας. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι διαθέτει μηχανισμούς που εμποδίζουν την καταγραφή όταν η σχετική ένδειξη καλύπτεται ή παραποιείται.

Ωστόσο, οι μηχανισμοί προστασίας διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή.

Καθώς τα έξυπνα γυαλιά γίνονται ολοένα πιο διακριτικά, η αναγνώρισή τους και η χρήση εργαλείων ανίχνευσης μπορούν να προσφέρουν έναν επιπλέον βαθμό προστασίας.

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