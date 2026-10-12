«Έξυπνα γυαλιά»: Πώς (να προσπαθήσετε) να καταλάβετε αν κάποιος σας καταγράφει και πώς να προστατευτείτε

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Τα «έξυπνα γυαλιά» (smart glasses) αποτελούν μία από τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, με τη Meta και άλλες εταιρείες να επενδύουν σε συσκευές που συνδυάζουν κάμερες, μικρόφωνα και τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε έναν συνηθισμένο σκελετό γυαλιών.
Για όσους τα χρησιμοποιούν, οι δυνατότητες είναι εντυπωσιακές. Για τους ανθρώπους, όμως, που βρίσκονται γύρω τους, δημιουργείται ένα νέο ερώτημα: Πώς μπορούν να γνωρίζουν αν κάποιος τους φωτογραφίζει ή τους βιντεοσκοπεί χωρίς να το αντιλαμβάνονται;
Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα έχουν ήδη οδηγήσει σε περιορισμούς. Από τις 20 Ιουλίου 2026, τα έξυπνα γυαλιά απαγορεύονται στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν αρχίσει να λαμβάνουν και ορισμένα νυχτερινά κέντρα.
Τα σύγχρονα έξυπνα γυαλιά προσφέρουν λειτουργίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ξεχωριστές συσκευές.
Ανάλογα με το μοντέλο, μπορούν να:
Δεν διαθέτουν, πάντως, όλα τα μοντέλα κάμερα ή τις ίδιες δυνατότητες.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τη φωτογράφιση, τη βιντεοσκόπηση και την καταγραφή συνομιλιών χωρίς οι παρευρισκόμενοι να το αντιλαμβάνονται.
Σε αντίθεση με ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο συνήθως πρέπει να στραφεί προς το πρόσωπο που φωτογραφίζεται, τα έξυπνα γυαλιά καταγράφουν από την οπτική γωνία εκείνου που τα φορά.
Έτσι, κάποιος θα μπορούσε να καταγράψει:
Το υλικό που καταγράφεται μπορεί στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα ή τρίτους.
Πρόσθετες ανησυχίες προκαλεί η δυνατότητα ορισμένων μοντέλων να αναλύουν εικόνες με τεχνητή νοημοσύνη και να επεξεργάζονται πληροφορίες από το περιβάλλον του χρήστη.
Τα έξυπνα γυαλιά, όπως τα Ray-Ban Meta, μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με συμβατικά γυαλιά οράσεως ή ηλίου.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες λεπτομέρειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να τα αναγνωρίσετε:
Πέρα από την οπτική αναγνώριση, υπάρχουν πλέον εφαρμογές που μπορούν να σας προειδοποιήσουν όταν εντοπίζουν πιθανή παρουσία έξυπνων γυαλιών κοντά σας.
Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν την τεχνολογία Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (BLE), αναζητώντας ασύρματα αναγνωριστικά που σχετίζονται με γνωστά μοντέλα.
Δύο χαρακτηριστικές επιλογές είναι οι Nearby Glasses και ZuckOff, που διατίθενται για συσκευές Android και iPhone.
Το Nearby Glasses είναι μια δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, διαθέσιμη για Android και iOS.
Η λειτουργία της βασίζεται στη σάρωση κοντινών συσκευών Bluetooth και στην αναγνώριση χαρακτηριστικών κωδικών που συνδέονται με έξυπνα γυαλιά.
Όταν ανιχνεύσει μια πιθανή συσκευή, εμφανίζει σχετική ειδοποίηση.
Ο χρήστης μπορεί επίσης να προσαρμόσει την ευαισθησία ανίχνευσης, χρησιμοποιώντας την ένδειξη ισχύος λαμβανόμενου σήματος (RSSI).
Όσο υψηλότερο είναι το όριο ισχύος που ορίζει, τόσο ισχυρότερο πρέπει να είναι το σήμα για να ενεργοποιηθεί μια προειδοποίηση.
Στο Android υποστηρίζεται και η παρακολούθηση στο παρασκήνιο, με τις απαραίτητες άδειες και ρυθμίσεις. Στο iPhone υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί για αυτή τη λειτουργία.
Το ZuckOff είναι μια δεύτερη εφαρμογή για Android και iOS, η οποία αναζητά ασύρματα αναγνωριστικά συσκευών όπως τα Ray-Ban Meta, Oakley Meta και Snap Spectacles.
Η βασική λειτουργία σάρωσης παρέχεται δωρεάν.
Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να:
Η επί πληρωμή έκδοση προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες, όπως ειδοποιήσεις, παρακολούθηση στο παρασκήνιο και ιστορικό ανιχνεύσεων.
Παρότι μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες, οι συγκεκριμένες εφαρμογές έχουν σημαντικούς περιορισμούς.
Δεν ανιχνεύουν απευθείας τις κάμερες ούτε μπορούν να διαπιστώσουν αν κάποιος τραβά βίντεο. Αναγνωρίζουν ασύρματα σήματα που πιθανόν προέρχονται από έξυπνα γυαλιά.
Αυτό σημαίνει ότι:
Η απάντηση είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ενδείξεις, όχι όμως να γνωρίζετε πάντα με βεβαιότητα.
Οι κατασκευαστές, όπως η Meta, έχουν ενσωματώσει φωτεινές ενδείξεις που προειδοποιούν για τη λήψη εικόνας. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι διαθέτει μηχανισμούς που εμποδίζουν την καταγραφή όταν η σχετική ένδειξη καλύπτεται ή παραποιείται.
Ωστόσο, οι μηχανισμοί προστασίας διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή.
Καθώς τα έξυπνα γυαλιά γίνονται ολοένα πιο διακριτικά, η αναγνώρισή τους και η χρήση εργαλείων ανίχνευσης μπορούν να προσφέρουν έναν επιπλέον βαθμό προστασίας.
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