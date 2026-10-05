Δανία: Κυβερνοεπίθεση με τεράστια διαρροή προσωπικών δεδομένων – Παραβιάστηκαν στοιχεία 8,8 εκατ. ανθρώπων

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Σε μεγάλη κυβερνοεπίθεση με παραβίαση προσωπικών δεδομένων αποδίδεται το σοβαρό περιστατικό στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού της Δανίας, με αποτέλεσμα να εκτεθούν στοιχεία περίπου 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, άγνωστοι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη νόμιμη πρόσβαση ιδιωτικής δανέζικης εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο Προσώπων (CPR) και να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις.

Η εταιρεία έχει ήδη αποκλειστεί από το σύστημα, ενώ η αστυνομία διερευνά ποιοι βρίσκονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση.

Στο στόχαστρο ονόματα, διευθύνσεις και αριθμοί ταυτοποίησης

Από την παραβίαση εκτέθηκαν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν:

ονόματα,

διευθύνσεις,

προσωπικούς αριθμούς ταυτοποίησης CPR.

Η υπουργός Ψηφιοποίησης της Δανίας, Κριστίνα Έγκελουντ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό» και διέταξε συνολικό έλεγχο ασφαλείας του συστήματος.

Παράλληλα, οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τι είναι το μητρώο CPR

Το CPR αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιοποιημένου δημόσιου τομέα της Δανίας.

Κάθε κάτοικος της χώρας διαθέτει έναν μοναδικό 10ψήφιο αριθμό CPR, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για την ταυτοποίηση σε συναλλαγές με:

δημόσιες υπηρεσίες,

τράπεζες,

υπηρεσίες και παρόχους υγείας.

Παρότι η Δανία έχει πληθυσμό περίπου 6 εκατομμυρίων κατοίκων, το μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία περίπου 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, μεταξύ αυτών ατόμων που έχουν πεθάνει ή έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Η ύποπτη δραστηριότητα είχε αρχίσει από τον Σεπτέμβριο

Η αρμόδια υπηρεσία εντόπισε για πρώτη φορά ασυνήθιστη δραστηριότητα στις 2 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν εκτέθηκαν τα στοιχεία όσων ήταν καταχωρισμένοι στο σύστημα με ειδική προστασία ονόματος και διεύθυνσης.

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