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20.10.2026 15:55

ΕΤΑΔ: Πιλοτικό πρόγραμμα εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων σε 11 Περιφερειακές Ενότητες

20.10.2026 15:55
olive trees

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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, θέτει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες πρόσβασης σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ενισχύοντας την παραγωγική δραστηριότητα στην ελληνική περιφέρεια.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, η ΕΤΑΔ διαθέτει προς εκμίσθωση 99 επιλεγμένα αγροτικά ακίνητα, συνολικής έκτασης 2.263.413 τ.μ., σε 11 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας: Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Σέρρες, Ημαθία, Καστοριά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Εύβοια, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την ενεργοποίηση και παραγωγική αξιοποίηση της αγροτικής ακίνητης περιουσίας του χαρτοφυλακίου της, με στόχο τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγροτική γη, ιδιαίτερα για νέους επαγγελματίες αγρότες, να ενισχύσει τις δυνατότητες επέκτασης των υφιστάμενων καλλιεργειών και να συμβάλει στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική ύπαιθρο.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η ΕΤΑΔ εμπλουτίζει την ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων με νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων, είτε στο σύνολό τους είτε κατά τμήματα, αποκλειστικά για καλλιεργητική χρήση. Οι εκμισθώσεις αφορούν αποκλειστικά καλλιεργητική χρήση, με προβλεπόμενη διάρκεια τεσσάρων ετών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τέσσερα έτη. Η μίσθωση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι η/ο Μισθώτρια/Μισθωτής έχει τηρήσει πλήρως τους όρους της σύμβασης μίσθωσης και δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΕΤΑΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ, www.hppc.gr, και της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας https://hppc.gr/ilektronikes-aitiseis-ekmisthosi-agrotemachion

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΕΤΑΔ διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της, συνδέοντας τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

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