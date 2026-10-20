«Έπεσε» η Revolut: Προβλήματα σε πληρωμές και λογαριασμούς – Αναφορές και από Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει η Revolut σήμερα, Τρίτη (20/10), με χρήστες σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή, στις πληρωμές με κάρτες και στις μεταφορές χρημάτων. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την τεχνική βλάβη.

H Revolut αναγνώρισε ότι αντιμετωπίζει διακοπή υπηρεσιών, η οποία επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες της ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας.

Σε ενημέρωσή της μέσω του λογαριασμού υποστήριξης στην πλατφόρμα Χ, η εταιρεία ανέφερε ότι η τεχνική της ομάδα εργάζεται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων.

Revolut: Απορρίπτονται πληρωμές με κάρτες

Xρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην εφαρμογή, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν απορρίψεις συναλλαγών με κάρτες Revolut.

Τα προβλήματα δεν φαίνεται να επηρεάζουν όλους τους πελάτες με τον ίδιο τρόπο, καθώς ορισμένοι αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς τους και άλλοι δυσκολίες στην πραγματοποίηση συναλλαγών.

Αναφορές για προβλήματα και στην Ελλάδα

Αναφορές χρηστών έχουν καταγραφεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία.

Σε διαδικτυακές συζητήσεις, πελάτες περιγράφουν προβλήματα σύνδεσης, αποτυχημένες μεταφορές χρημάτων και δυσκολίες στη χρήση των καρτών τους.

Η «Irish Sun» μεταφέρει επίσης την περίπτωση πελάτη που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και ανέφερε ότι η υπηρεσία δεν λειτουργούσε σε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς.

Τι ανακοίνωσε η Revolut για τη βλάβη

Παρότι η επίσημη σελίδα παρακολούθησης της κατάστασης των υπηρεσιών της Revolut εμφάνιζε νωρίτερα τις λειτουργίες ως διαθέσιμες, η εταιρεία αναγνώρισε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα.

Η Revolut διαβεβαίωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών, χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο επίλυσης της βλάβης.

Hi. We are currently experiencing a service disruption affecting multiple features, which may result in some services being inaccessible. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience and apologize for any inconvenience this may have caused. — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026

Διαβάστε επίσης:

Οικονομική ασφυξία στην Ευρώπη: Η παγίδα του δομικού πληθωρισμού και το αδιέξοδο της περιφέρειας

Προϋπολογισμός 2027: Οριζόντιες αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις, ενίσχυση 400 ευρώ και διορθώσεις στις συντάξεις χηρείας

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Φορολογικά μπόνους έως 5.000 ευρώ αλλά και παγίδες με πρόσθετο φόρο 22%