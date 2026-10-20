Προϋπολογισμός 2027: Οριζόντιες αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις, ενίσχυση 400 ευρώ και διορθώσεις στις συντάξεις χηρείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε τροχιά μόνιμων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εκατομμυρίων συνταξιούχων εισέρχεται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027. Το πακέτο μέτρων συνδυάζει οριζόντιες αναπροσαρμογές, διεύρυνση των κοινωνικών επιδομάτων και διορθώσεις σε χρόνιες αδικίες του ασφαλιστικού συστήματος, σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστούν οι πιέσεις που ασκεί το κόστος διαβίωσης στα νοικοκυριά.

Η πλέον κομβική παρέμβαση αφορά την οριζόντια αύξηση των συντάξεων κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, ποσοστό που αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα πάνω σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις (2,6%). Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της αναπροσαρμογής αυτής ανέρχεται σε 807 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο ποιοτικό στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι η αύξηση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι το όφελος θα φανεί άμεσα στην τσέπη των συνταξιούχων. Σε πρακτικό επίπεδο, η αύξηση διαμορφώνεται στα 22,40 ευρώ μηνιαίως για σύνταξη 800 ευρώ, στα 28 ευρώ για σύνταξη 1.000 ευρώ και φτάνει τα 42 ευρώ για αποδοχές 1.500 ευρώ.

Παράλληλα, θεσμοθετείται η ενίσχυση της ετήσιας οικονομικής παροχής, η οποία από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά (από 300 ευρώ). Το βοήθημα αυτό διευρύνεται και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια. Με την ένταξη περίπου 270.000 νέων δικαιούχων, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων διαμορφώνεται πλέον στα 2,2 εκατομμύρια πολίτες, με τη σχετική δαπάνη να φτάνει τα 879 εκατ. ευρώ.

Στο πεδίο των κοινωνικών αποκαταστάσεων, ο Προϋπολογισμός βάζει τέλος στην αυτόματη περικοπή κατά 50% στις συντάξεις χηρείας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, μέτρο που αφορά περιπτώσεις από τον Μάιο του 2016 και μετά. Η ρύθμιση αυτή, με δημοσιονομική επιβάρυνση 48 εκατ. ευρώ, αποκαθιστά την εισοδηματική σταθερότητα για τις οικογένειες των δικαιούχων.

Συνολικά, οι νέες ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τη φυσική ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων, αναμένεται να αυξήσουν τη συνολική δαπάνη για συντάξεις κατά 1,05 έως 1,1 δισ. ευρώ το 2027, ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στα 36,768 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα υπερβεί οριακά τον προβλεπόμενο πληθωρισμό του 2,6%, προσφέροντας μικρή αλλά ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 2,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 9μηνο – Μείωση εσόδων, αύξηση δαπανών

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 108 δολάρια το Brent, αλλά οι προοπτικές είναι αρνητικές

Συντάξεις: Επιβίωση με 500 και 700 ευρώ – Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» και η μέγγενη του πληθωρισμού