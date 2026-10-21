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21.10.2026 20:44

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, δηλώνει ο Βρούτσης

21.10.2026 20:44
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Στο σκάνδαλο με στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ με τις συλλήψεις των 6 ατόμων, μεταξύ αυτών και του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιου, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Στη δήλωσή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός επισημαίνει ότι οι καταγγελίες προκαλούν προβληματισμό, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη σεβασμού της ανακριτικής διαδικασίας και αναμονής των πορισμάτων της Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων.

Ο κ. Βρούτσης σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πως οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο αθλητισμός οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

«Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας», καταλήγει στη δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

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