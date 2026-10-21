Αναβάλλονται ποδοσφαιρικοί αγώνες στη Γαλλία ενόψει των νέων διαδηλώσεων το Σάββατο

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Την αναβολή πολλών ποδοσφαιρικών αγώνων, που ήταν προγραμματισμένοι για το ερχόμενο Σάββατο, ανακοίνωσε η γαλλική αστυνομία σε συνεργασία με τη γαλλική ένωση επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Όπως έγινε γνωστό, δε θα διεξαχθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες στην Τουλούζη και στο Μπορντό, ενώ διαβουλεύσεις γίνονται και για μία σειρά άλλων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, κάθε Σαββατοκύριακο κινητοποιούνται περίπου 60.000 αστυνομικοί αποκλειστικά και μόνο για την ασφάλεια των θεατών των ποδοσφαιρικών συναντήσεων.

Όπως σημειώνεται για τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων στη Γαλλία, οι σύλλογοι της Ligue 1 και της Ligue 2 βασίζονται στις δυνάμεις ασφαλείας για τη διασφάλιση της τάξης εκτός —και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντός— των γηπέδων τους.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-2024, διατέθηκαν 47.812 αστυνομικοί και χωροφύλακες στα γήπεδα της Ligue 1 και της Ligue 2, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Οι προετοιμασίες για το «δεύτερο κύμα» διαδηλώσεων, που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ώθησαν τις αρμόδιες νομαρχιακές αρχές να ζητήσουν την αναβολή ορισμένων επαγγελματικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Ο αγώνας της Ligue 1 μεταξύ της Λανς και της Παρί FC, που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ του Σαββάτου, βρίσκεται επίσης υπό στενή παρακολούθηση. Η ανάγκη για διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για τη διαχείριση διαδηλώσεων στην περιοχή της Λιλ ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Η νομαρχιακή αρχή αναμένεται να λάβει απόφαση εντός των επόμενων ωρών.

Στο Σεντ Ετιέν, όπου έχει προγραμματιστεί αγώνας εναντίον της Ναντ για το βράδυ του Σαββάτου, η νομαρχιακή αρχή αποφάσισε να επιτρέψει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, απαγορεύοντας ωστόσο τη μετακίνηση των φιλάθλων της Ναντ.

Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να συνεχίσει να προκαλεί ανατροπές στο πρόγραμμα των ποδοσφαιρικών αγώνων, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν την ανάγκη δέσμευσης αστυνομικών δυνάμεων σε αθλητικές διοργανώσεις.

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