«Χάος στην Ελλάδα»: Στα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ η σύλληψη του Λιόλιου

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Στα μεγάλα διεθνή αθλητικά σάιτ φιγουράρει η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων 5 για στημένα παιχνίδια.

Στην κεντρική σελίδα του Basketnews φιγουράρουν τρεις ειδήσεις για το σκάνδαλο με τα στημένα.

«Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Πρόεδρος φέρεται να είναι μεταξύ των έξι ατόμων που αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης».

«Πολλοί διαιτητές της Euroleague εμπλέκονται στο σκάνδαλο, 820.000 φέρονται να εντοπίστηκαν στο σπίτι διαιτητή».

«Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κινηθεί νομικά».

Η σύλληψη του Λιόλιου φιγουράρει πρώτο θέμα και στο Eurohoops. «Φέρεται να συνελήφθη ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, Λιόλιος, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία», σημειώνει.

Το Meridiansports κάνει λόγο για «Χάος στην Ελλάδα, συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης».

Το σερβικό Sport Klub φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στην Ελλάδα με τίτλο, «Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Ελλάδας». Σε δεύτερο χτύπημα παρουσιάζεται η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

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