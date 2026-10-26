KAE Παναθηναϊκός: Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες

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Σε δικαστική δικαίωση απέναντι στην ΟΔΚΕ αναφέρεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας την πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με τη διαιτησία. Όπως υποστηρίζει η «πράσινη» ΚΑΕ, το αίτημά της έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει τα έγγραφα που επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει στις υποθέσεις που είχε ανοίξει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, ο Παναθηναϊκός είχε κινηθεί επανειλημμένα κατά ζητημάτων που αφορούσαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ είχε ζητήσει από την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος τα απαραίτητα έγγραφα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, το αρχικό αίτημα δεν ικανοποιήθηκε, γεγονός που οδήγησε την ομάδα στη δικαστική οδό.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ’ επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε.

Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών. Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».

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