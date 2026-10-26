4 τελευταίες παραστάσεις – Η Ανάστασις του Λ. Τολστόι – Θέατρο NOŪS – CREATIVE SPACE

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«Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι

Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλλου

2ος χρόνος

Τελευταίες παραστάσεις

31/ 10 στις 21:00

1/11 στις 20:00

7/11 στις 21:00

8/11 στις 20:00

στο θέατρο NO Ū S – CREATIVE SPACE

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το θεατρικό κείμενο παρακολουθεί το ηθικό και πνευματικό ταξίδι του πρίγκιπα Νεχλιούντοφ, ο οποίος αναγνωρίζει ως κατηγορούμενη σε μια δίκη την Κατιούσα Μασλόβα, μια γυναίκα που είχε ερωτευθεί και στη συνέχεια εγκαταλείψει χρόνια πριν, οδηγώντας την σε κοινωνική πτώση. Επιδιώκοντας να αναλάβει την ευθύνη του, αποφασίζει να την ακολουθήσει και να επανορθώσει, παρά την αντίστασή της αλλά και την αδιαφορία της κοινωνίας. Καθώς η Μασλόβα καταδικάζεται άδικα και εξορίζεται στη Σιβηρία, ο Νεχλιούντοφ ακολουθώντας την στο ταξίδι αυτό, περνά από μια βαθιά εσωτερική κάθαρση, βλέποντας κατάματα τη διαφθορά του δικαστικού συστήματος, την κοινωνική αδικία και τις ταξικές ανισότητες. Η παράλληλη διαδρομή τους γίνεται μια πορεία αντίστασης απέναντι στους θεσμούς που συνθλίβουν τους αδύναμους. Οι δύο ήρωες αναζητούν μια νέα αρχή

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Η Ανάστασις είναι μια τομή πάνω στο σώμα της κοινωνίας. Ο Τολστόι απογυμνώνει ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ των λίγων και εις βάρος των πολλών, κι αυτό είναι το βασικό σημείο από το οποίο ξεκινά η παράστασή μας. Ο Νέχλιουντοφ και η Κατιούσα δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι με κοινό παρελθόν· είναι δύο διαφορετικές θέσεις μέσα σε μια κοινωνική μηχανή που μοιράζει τη μοίρα των ανθρώπων ταξικά, ασύμμετρα, άδικα.

Ο Νέχλιουντοφ κουβαλά πάνω του την αόρατη ασπίδα της τάξης του, η οποία του επέτρεψε να προχωρήσει χωρίς συνέπειες. Η συνειδητοποίησή του δεν αφορά μόνο την ατομική ευθύνη, αλλά την ανακάλυψη ενός συστήματος που παράγει ενοχές για τους από κάτω και ατιμωρησία για τους από πάνω. Από την άλλη η πορεία της Κατιούσας μέσα από την αδικία είναι η πιο καθαρή καταγραφή της ταξικής βίας του έργου.

Το ενδιαφέρον μου στρέφεται στο ότι ένας ολόκληρος κόσμος χτίζεται πάνω σε θεσμούς που υποτίθεται πως απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα συντηρούν την ανισότητα. Πόσο μάλλον όταν ένα σύστημα μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο και ταυτόχρονα βαθιά άδικο.

Η «ανάσταση» εδώ δεν είναι θρησκευτική ούτε ατομικιστική. Είναι η ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος της κοινωνικής παραίτησης. . Είναι το αίτημα για έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος δεν θα ορίζεται από τη θέση του στην πυραμίδα, αλλά από την αξία του.

Και σε αυτό το αίτημα, το έργο μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ — γιατί η αδικία μπορεί να είναι άχρονη, αλλά η αντίσταση σε αυτήν είναι πάντα παρούσα.

Βασίλης Τριανταφύλλου

Συντελεστές

Συγγραφέας: Λέον Τολστόι

Διασκευή: Δάφνη Λιανάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τριανταφύλλου

Β. Σκηνοθέτη: Δάφνη Λιανάκη

Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου

Σκηνικά: Νίκος Δεντάκης

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Τάσος Σωτηράκης

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Νικολέτα Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες/trailer: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Παίζουν αλφαβητικά:

Δαβιλάς Αλέξανδρος, Δούβρης Σωτήρης, Ζουρελίδου Ελένη, Ηλιόπουλος Θοδωρής, Κουτουλάκη Ματουάλι, Μηλιαράκη Ασπασία, Μπάδρας Λυκούργος

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00 κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00, έως 8 Νοεμβρίου

Τιμές εισιτηρίων: κανονικό 17, φοιτητικό, μειωμένο 14, ομαδικό 11ευρω

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

ΘΕΑΤΡΟ NOŪ S Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google

Έγραψαν για την παράσταση:

Στη σκηνή του θεάτρου NOŪS η παράσταση: «Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι, σε σκηνοθεσία του υπερταλαντούχου Βασίλη Τριανταφύλλου, κλέβει δικαιολογημένα για δεύτερη σεζόν το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στην σκηνή ένας θίασος που καταθέτει ψυχή, ενσαρκώνοντας τους ρόλους με μοναδική καλλιτεχνική ποιότητα και υπεροχή. Ερχόμενοι πρόσωπο με πρόσωπο, φράση με φράση με έναν δύσκολο αντικειμενικά έργο.

Οι: Δαβιλάς Αλέξανδρος, Δούβρης Σωτήρης, Ζουρελίδου Ελένη, Ηλιόπουλος Θοδωρής, Κουτουλάκη Ματουάλι, Μηλιαράκη Ασπασία, Μπάδρας Λυκούργος, παραδίδουν στο κοινό με τις ερμηνείες τους μια παράσταση αληθινό διαμάντι. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με ένα έργο υψηλών προδιαγραφών.

Άλλωστε η σκηνοθετική ματιά του Βασίλη Τριανταφύλλου, συναρπάζει. Μια ματιά έντονη. Μια οπτική που επαναστατεί. Που σου δίνει ρόλο ως θεατή. Που σε αφήνει να σκεφτείς, να αποφασίσεις

Κατερίνα Φραγκουλάκη – https://amarysia.gr/ https://tinyurl.com/3hurjeyu

Μια χορταστική παράσταση, για τους λάτρεις της ρωσικής και εν γένει της λογοτεχνίας στο θέατρο . Από τον θίασο, ξεχωρίζει αισθητά η Ασπασία Μηλιαράκη, σε όλους τους ρόλους που παίζει, το ταλέντο της είναι πηγαίο και οι ερμηνείες της αυθόρμητες με αμεσότητα και παραστατικότητα. Η Κουτουλάκη Ματουάλι ως Κατιούσα ανταποκρίνεται σε ένα χαρακτήρα που θα περιπλανηθεί και θα υποφέρει σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Πολύ καλή και η Ελένη Ζουρελίδου σε ποικίλες διανομές επίσης αλλά και ο Λυκούργος Μπάδρας στο τέλος ως φυματικός, πολύ ωραίος στην τιράντα του λίγο πριν εκπνεύσει.

Μαρίνα Αποστόλου – theatrikesapopseisblogspost. | https://tinyurl.com/45jbuxxt

-“Η μεγαλύτερη επιτυχία της παράστασης είναι πως δεν μετατρέπει την «Ανάσταση» σε εύκολη κάθαρση. Δεν υπόσχεται λύτρωση. Δεν προσφέρει συγκινησιακή εκτόνωση.

Αντίθετα, θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: αν αναγνωρίζουμε την αδικία, ποια είναι η δική μας θέση μέσα της;”

Μαριάντζελα Γράβαρη_Street Radio

-“Στη σκηνή του Θεάτρου Noūs, η δραματουργική μεταφορά του έργου επιχειρεί — και τελικά καταφέρνει — να μετατρέψει αυτή τη στοχαστική, εσωτερική πορεία σε σκηνικό γεγονός με καθαρή πολιτική αιχμή.

Οι ερμηνείες κινούνται σε υψηλό επίπεδο, με ιδιαίτερη μνεία από μεριάς μου στον Σωτήρη Δούβρη, Ματουάλι Κουτουλάκη, Ασπασία Μηλιαράκη. Ο Σωτήρης Δούβρης διαχειρίζεται με μέτρο τον άξονα της ενοχής, χωρίς υπερβολές. Η Ματουάλι Κουτουλάκη προσδίδει στην ηρωίδα αξιοπρέπεια και πολυπλοκότητα, αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη θυματοποίηση. Η Ασπασία Μηλιαράκη κινείται με ακρίβεια και σκηνική καθαρότητα, ενισχύοντας τη συνολική ένταση.”

Ελπινίκη Νίνου_Palcoceniko

-”Συνολικά, η παράσταση καταφέρνει να αναδείξει την ουσία του τολστοϊκού έργου: την αναζήτηση μιας προσωπικής και συλλογικής «ανάστασης» μέσα σε έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη συχνά αποτυγχάνει να προστατεύσει τους αδύναμους. Είναι μια παράσταση που δεν περιορίζεται σε μια ιστορική αφήγηση, αλλά γίνεται αφορμή για ουσιαστικό στοχασμό γύρω από την ευθύνη, την εξιλέωση και τη δυνατότητα μιας νέας αρχής. Μια θεατρική εμπειρία με έντονη συναισθηματική και κοινωνική απήχηση, που αφήνει στον θεατή τροφή για σκέψη πολύ μετά το τέλος της. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στη μουσική της παράστασης, η οποία λειτουργεί όχι απλώς ως συνοδευτικό στοιχείο αλλά ως οργανικό μέρος της αφήγησης. Η ατμοσφαιρική της δύναμη ενισχύει το σκοτεινό κλίμα και οδηγεί τον θεατή βαθύτερα στην ψυχολογική ένταση της ιστορίας.”

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