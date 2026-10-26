CNN: Ο Νετανιάχου πίεζε για χτύπημα στο Ιράν για να αναβάλει τις εκλογές, αλλά ο Τραμπ αρνήθηκε

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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πίεζε για μια κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, αλλά η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να αναβληθεί οποιαδήποτε πιθανή ενέργεια μέχρι να είναι έτοιμη η Ουάσινγκτον, ανέφερε το CNN τη Δευτέρα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

«Ο Νετανιάχου ήθελε πραγματικά και προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ για μια κοινή επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές, και ο Τραμπ δεν έδωσε το πράσινο φως», δήλωσε η ισραηλινή πηγή στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το δίκτυο ανέφερε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός έχει προετοιμάσει σημαντικές επιλογές επίθεσης για τον Τραμπ σε περίπτωση που επιλέξει να τις χρησιμοποιήσει, τις οποίες θα είναι έτοιμος να εκτελέσει εντός ημερών εάν λάβει την εντολή.

Μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα δήλωσε στο CNN ότι το Ισραήλ ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα για να υποστηρίξει και ενδεχομένως να συμμετάσχει στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Ισραήλ να περιμένει, σύμφωνα με την πηγή, και υπέδειξαν ότι θα συμφωνούσαν να διεξάγουν σύντομα κοινές επιχειρήσεις.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι το Ισραήλ συμφώνησε, μεταξύ άλλων λόγων, λόγω ανησυχιών για την πυραυλική άμυνα και την ανάγκη για υποστήριξη από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που το Ιράν και ενδεχομένως οι Χούθι στην Υεμένη εκτοξεύσουν πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού διέψευσε την αναφορά, χαρακτηρίζοντάς την «ψευδή είδηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, το Channel 12 ανέφερε ότι ο Νετανιάχου και ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχαν συγκρουστεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με μια εντολή του πρωθυπουργού για απροσδιόριστη στρατιωτική δράση, η οποία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της άμυνας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γρήγορη αντιπαράθεση με το Ιράν λίγο πριν από τις εκλογές. Ο Νετανιάχου διέψευσε επίσης αυτή την πληροφορία, αν και το Ραδιόφωνο του Στρατού δημοσίευσε παρόμοιες αναφορές τη Δευτέρα το πρωί, επικαλούμενο δύο ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή που επικαλέστηκε το CNN, ένας λόγος για τον οποίο ο Τραμπ δεν συμφώνησε σε άμεση επίθεση ήταν μια προειδοποίηση του Ζαμίρ ότι μια επίθεση θα μπορούσε να αναβάλει τις εκλογές της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου φερόταν να τάσσεται υπέρ μίας τέτοιας επίθεσης ακόμα και πριν από τις αυριανές βουλευτικές εκλογές, με τον Ζαμίρ να φέρεται να απορρίπτει με έντονο τρόπο μία μεθόδευση που ουσιαστικά θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Ο Γκάντι Άιζενκοτ και ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ηγέτες της αντιπολίτευσης, επέκριναν με δηλώσεις τους έντονα τον Νετανιάχου για τις φερόμενες ενέργειές του.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ επέμεινε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ δεν είχε σχέδια να χτυπήσει το Ιράν πριν από τις εκλογές.

«Οι αναφορές για διαφωνίες μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για το Ιράν είναι εντελώς αβάσιμες και ψευδείς», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι το Ισραήλ δεν είχε καμία πρόθεση να ξεκινήσει επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, ενώ έχουμε καταστήσει σαφές ότι εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με μεγάλη δύναμη», δήλωσε ο Κατζ, προσθέτοντας ότι «όλες οι αναφορές για αυτό το θέμα είναι εντελώς ψευδείς».

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