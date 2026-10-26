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26.10.2026 13:45

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου στο νερό

26.10.2026 13:45
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Η σχολή θαλασσίου σκι SKI TO GLORY στην Χαλκίδα και ο Γιώργος Χατζής, Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι, γιορτάζουν την 28η Οκτωβρίου με τον δικό τους  ξεχωριστό τρόπο στο νερό κάνοντας barefoot waterski και στέλνουν ευχές σε όλους!

Χρόνια Πολλά Ελλάδα! 

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ADVERTORIAL

«Η Γέννηση ενός Φασίστα: Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου» σε σκηνοθεσία Γιώτας Κουνδουράκη | 4ος Κύκλος παραστάσεων από 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός

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