Η Νίκι Μινάζ δηλώνει η… No1 θαυμάστρια του Ντόναλντ Τραμπ – «Παγωτό» οι θαυμαστές της

«Πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του Αμερικανού προέδρου» δήλωσε η Νίκι Μινάζ, η βασίλισσα της ραπ, που αποφάσισε να αφήσει άφωνους τους θαυμαστές της.

«Είμαι πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν θα αλλάξει», δήλωσε για τον Ντόναλντ Τραμπ η τραγουδίστρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή μαζί του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, που ήταν αφιερωμένη στους «λογαριασμούς Τραμπ» για τα παιδιά των ΗΠΑ, στους οποίους η Νίκι Μινάζ υποσχέθηκε να συμβάλει ιδιωτικά.

«Το μίσος ή ό,τι ο κόσμος λέει, αυτά δεν με αγγίζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτά με παρακινούν να τον στηρίξω περισσότερο», συμπλήρωσε η ίδια, καταλήγοντας, απευθυνόμενη στον 79χρονο δισεκατομμυριούχο: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».

Nicki Minaj on Trump: “I am probably the president’s number one fan — and that’s not going to change.” pic.twitter.com/v3hk0S2rkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 28, 2026

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε το χέρι της μουσικού, την ώρα που ένας άλλος ομιλητής εκφωνούσε έναν λόγο.

Είπε πως ήθελε να «μακρύνει τα νύχια» για να μιμηθεί τη Νίκι Μινάζ, γνωστή για τα ακραία της μανικιούρ.

«Βασίλισσα της ραπ», όπως η ίδια έχει ανακηρύξει τον εαυτό της, η Νίκι Μινάζ καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων στην καριέρα της. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών “Starships” και”Anaconda” εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA (Make America Great Again- Κάντε την Αμερική ξανά Σπουδαία) του Αμερικανού προέδρου εδώ και κάποιους μήνες.

Τον Νοέμβριο, είχε κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στον ΟΗΕ για να δηλώσει πως «οι χριστιανοί στοχοθετούνται» στη Νιγηρία, μία κατηγορία που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως απέρριψαν οι αρχές της χώρας, παρατηρητές και ερευνητές.

Το 2018, η τραγουδίστρια, γεννηθείσα στο Τρινιτάτ και Τομπάγκο (Καραϊβική), καταδίκαζε στο Instagram τη βιαιότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, στην πρώτη τότε θητεία του.

