ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026 21:14

Μινεσότα: Σε αργία οι πράκτορες της ICE που σκότωσαν εν ψυχρώ τον Άλεξ Πρέτι

28.01.2026 21:14
pretty

Τουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, στη Μινεσοτα, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ένα από αυτά, οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περασμένο Σάββατο πράκτορες της CBP πυροβόλησαν τουλάχιστον 10 φορές τον 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων Άλεξ Πρέτι. Είναι ο δεύτερος θάνατός στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκάλεσε κατακραυγή σε όλη τη χώρα. Η CBP έχει αναφέρει ότι εξετάζει το συμβάν.

Άλεξ Πρέτι: Δύο πράκτορες τον πυροβόλησαν 10 φορές, τις 6 όσο ήταν ήδη στο έδαφος – Η επίσημη έκθεση

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Κλιμακώνει ο Τραμπ: Απειλεί να στείλει στη Μινεσότα και τη συνοριοφυλακή

