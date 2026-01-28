search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

28.01.2026

Άλεξ Πρέτι: Δύο πράκτορες τον πυροβόλησαν 10 φορές, τις 6 όσο ήταν ήδη στο έδαφος – Η επίσημη έκθεση

Δύο μέλη της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πυροβόλησαν το Σάββατο στη Μινεάπολη εναντίον του Άλεξ Πρέτι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που δόθηκε στο Κογκρέσο.

Ο Άλεξ Πρέτι αντιστάθηκε στη σύλληψή του από μασκοφόρους πράκτορες της ομοσπονδιακής συνοριοφυλακής, αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη το βράδυ από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όμως, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ αμέσως μετά το περιστατικό, τονίζει ότι ο 37χρονος Πρέτι δεν ύψωσε το όπλο του εναντίον των δυνάμεων της τάξης.

Η υπουργός είχε ισχυριστεί, χωρίς αποδείξεις, ότι ο Πρέτι «ήθελε να προκαλέσει όσο περισσότερη ζημιά μπορούσε και να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης».

Ωστόσο τίποτα στην έκθεση δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό της Νόεμ, τον οποίο έχουν ήδη αντικρούσει τα βίντεο που έχουν τραβήξει από το περιστατικό αυτόπτες μάρτυρες.

Το χρονικό

Η έκθεση παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα γεγονότα ως το τραγικό συμβάν, που σημειώθηκε το Σάββατο περίπου στις 09:00 τοπική ώρα.

Ένας αστυνομικός της CBP προσπάθησε να συλλάβει τον Πρέτι και μία γυναίκα που αρνούνταν να αποχωρήσουν από το πεζοδρόμιο, αναφέρει η έκθεση. Ο αστυνομικός χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους. «Ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες των πρακτόρων της CBP και ακολούθησε συμπλοκή», συνεχίζει.

«Στη διάρκεια της συμπλοκής ένας αστυνομικός φώναξε πολλές φορές ‘έχει όπλο!’. Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα ένας αστυνομικός άδειασε το Glock 19 του και ένας άλλος άδειασε το Glock 47 του» πάνω στο θύμα, τονίζει η έκθεση.

Ανάλυση των New York Times, η οποία βασίζεται σε πολλά βίντεο που κατέγραψαν το περιστατικό, αποκαλύπτει ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν δέκα φορές, έξι από τις οποίες την ώρα που ο Πρέτι βρισκόταν ξαπλωμένος, ακίνητος στο έδαφος.

Τα βίντεο αυτά δείχνουν ότι οι αστυνομικοί είχαν αφοπλίσει τον Πρέτι προτού τον πυροβολήσουν.

Αποκλιμάκωση

Χθες Τρίτη ο Στίβεν Μίλερ, ένας στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμ με μεγάλη επιρροή, εκτίμησε ότι ο θάνατος του Πρέτι μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του «πρωτοκόλλου» από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Εξετάζουμε τους λόγους για τους οποίους η ομάδα της (…) CPB μπορεί να μην ακολούθησε το πρωτόκολλο», δήλωσε ο Μίλερ, αφού το Σαββατοκύριακο είχε χαρακτηρίσει τον Πρέτι «δυνάμει δολοφόνο».

Ωστόσο ο Λευκός Οίκος φάνηκε να κάνει πίσω, διευκρινίζοντας ότι ο Μίλερ αναφερόταν σε «γενικές οδηγίες» που δίνονται στα μέλη των υπηρεσιών μετανάστευσης που δρουν στην πολιτεία και όχι συγκεκριμένα στον θάνατο του Πρέτι.

Στο μεταξύ ο Τραμπ προανήγγειλε χθες αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα.

