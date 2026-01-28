search
28.01.2026
28.01.2026

Ο Ρούτε σε πορεία σύγκρουσης με ευρωπαίους του ΝΑΤΟ – Προβληματισμός για το μέλλον της Συμμαχίας

Ο Μαρκ Ρούτε έχει θέσει ως βασικό στόχο να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ από το να υπονομεύσει ή ακόμη και να διαλύσει τη Συμμαχία. Αυτή η στρατηγική, όμως, τον φέρνει πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον της ευρωατλαντικής συνεργασίας.

Η ένταση κορυφώθηκε τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο Ρούτε υπερασπίστηκε χωρίς περιστροφές την κυρίαρχη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ. Με μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς την αμερικανική ισχύ, υπονοώντας ότι όσοι πιστεύουν το αντίθετο «ονειρεύονται».

Η τοποθέτηση αυτή αντιμετωπίστηκε ως πρόκληση από αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να απαντά δημόσια πως οι Ευρωπαίοι «μπορούν και πρέπει» να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους, υπενθυμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του «ευρωπαϊκού πυλώνα» του ΝΑΤΟ.

«Δήλωση ντροπή του Ρούτε, ζηλωτής του Τραμπ»

Ακόμη πιο επικριτικοί εμφανίστηκαν ευρωβουλευτές από διαφορετικές χώρες.

Η Ναταλί Λουαζό χαρακτήρισε τη στάση του Ρούτε «ντροπιαστική», σημειώνοντας ότι η Συμμαχία δεν έχει ανάγκη από έναν άνθρωπο που λειτουργεί ως «ζηλωτής του Τραμπ», αλλά από μια ισορροπημένη ηγεσία που θα αναγνωρίζει τη συμβολή και των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Αντίστοιχα, ο Ισπανός ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ έθεσε ευθέως το ερώτημα αν ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ή ως «πρέσβης των ΗΠΑ» μέσα στη Συμμαχία.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πεποίθηση πολλών Ευρωπαίων ότι η προσπάθεια του Ρούτε να κρατήσει τον Τραμπ «εντός παιχνιδιού» γίνεται εις βάρος της ευρωπαϊκής αυτονομίας και της ισότιμης λειτουργίας της Συμμαχίας. Η πρόσφατη παρέμβασή του στη σύνοδο του Νταβός, όπου φέρεται να συνέβαλε ώστε ο Τραμπ να υποχωρήσει από τις απειλές του για τη Γροιλανδία, παρουσιάστηκε ως επιτυχία τακτικής, αλλά παράλληλα ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι πρόκειται για μια προσωρινή «ανακωχή» που δεν λύνει το βασικό πρόβλημα.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ προειδοποιούν ότι η προσέγγιση αυτή μοιάζει με «τσιρότο» που απλώς καλύπτει βαθύτερες ρωγμές, ενώ ορισμένοι τονίζουν πως η Συμμαχία κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα σχήμα «ΗΠΑ συν 31», αντί για ένωση 32 ισότιμων κρατών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι απειλές Τραμπ για δασμούς στην Ευρώπη ή για εδαφικές διεκδικήσεις αντιβαίνουν όχι μόνο στο πνεύμα του Άρθρου 5, αλλά και στις ευρύτερες αρχές συνεργασίας που περιλαμβάνουν τα Άρθρα 2 και 3 του ΝΑΤΟ.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του Ρούτε επιμένουν ότι η επιλογή του είναι ρεαλιστική και αναγκαία. Υπενθυμίζουν ότι το ΝΑΤΟ συμφώνησε πρόσφατα σε αύξηση αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, εξέλιξη που αποδίδεται και στην πίεση του Τραμπ. Επιπλέον, όσοι γνωρίζουν τον Ρούτε λένε πως δημόσια μπορεί να δείχνει συμβιβαστικός, αλλά σε ιδιωτικές συζητήσεις είναι πιο ευθύς.

