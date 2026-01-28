Ζήλεψαν οι ακροδεξιοί του AfD και ονειρεύονται… ICE και στη Γερμανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη δράση των τραμπούκων – δολοφόνων της αμερικανικής ICE ζήλεψε το ακροδεξιό AfD, που εισηγείται σύσταση αντίστοιχης μονάδας «Ασύλου, Έρευνας και Απελάσεων» και στη Γερμανία.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung η κοινοβουλευτική ομάδα της AfD (Εναλλακτική για την Γερμανία) στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Βαυαρίας προτείνει τη δημιουργία μονάδας «παρόμοιας με την ICE», η οποία θα ονομάζεται AFA, από τα αρχικά των γερμανικών λέξεων «Άσυλο», «Δίωξη» και «Απελάσεις».
Στόχος της μονάδας θα είναι η «σημαντική αύξηση του ποσοστού απελάσεων μέσω στοχευμένης εργασίας, ο περιορισμός της κατάχρησης του συστήματος ασύλου και η εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας και της αποδοχής μακροπρόθεσμα του νόμου περί ασύλου».
Σύμφωνα επίσης με την taz, η AfD Βαυαρίας ζητά επίσης την απέλαση ακόμη και Γερμανών πολιτών καταδικασμένων για εγκλήματα ή ατόμων που θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα με «δόλια» μέσα, ενώ σε κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η επικεφαλής Κάτριν Έμπνερ-Στάινερ ζήτησε απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου, όπως είπε, να αυξηθεί η δημόσια ασφάλεια.
