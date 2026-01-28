ICE: Πώς στρατολογούνται οι «δολοφόνοι» του Τραμπ – Μειωμένος χρόνος εκπαίδευσης και πολιτικοί στόχοι

Από ένα σχετικά άγνωστο τμήμα επιβολής του νόμου, η ICE και οι πράκτορές της έχουν μετατραπεί ταχύτατα στην αιχμή του δόρατος ενός σχεδίου Τραμπ για μαζικές απελάσεις.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο αριθμός των πρακτόρων της ICE αυξήθηκε από 10.000 σε 22.000, κυρίως χάρη σε μια εκστρατεία προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), με στόχο την προσέλκυση «καταρτισμένων πατριωτών Αμερικανών από ολόκληρη τη χώρα».

Μειωμένη εκπαίδευση

Μια ενίσχυση τέτοιας κλίμακας σε έναν κλάδο επιβολής του νόμου είναι ασυνήθιστη γενικώς, όπως και πρωτοφανής ειδικώς στην ιστορία της ICE, η οποία ιδρύθηκε το 2002. Και την ίδια στιγμή εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων που προέκυψαν από τις 220.000 αιτήσεις που έλαβε το DHS τον τελευταίο χρόνο.

Η εκπαίδευση των πρακτόρων της ICE μειώθηκε από 16 σε 8 εβδομάδες στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των προσλήψεων. Επιπλέον, καταργήθηκε η υποχρέωση εκμάθησης βασικών ισπανικών, της γλώσσας που μιλούν οι περισσότεροι μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής στη χώρα. Σε σειρά ερωτήσεων της DW, αναφορικά με τις προσλήψεις, η ICE δεν έδωσε καμία απάντηση.

After she was shot, her car kept moving in the same direction it was going. It turned right, and the agent wasn’t hit. Clearly, his life wasn’t in danger.



They held back a doctor from helping. They ensured the shots were fatal. Renee Good was murdered.pic.twitter.com/CB99JN3mPV — Jessica Burbank (@JessicaLBurbank) January 8, 2026

Παράλληλα, οι πρόσφατες δολοφονίες από τραμπούκους της ICE των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι ενέτειναν κατά πολύ τις ανησυχίες γύρω από την εκπαίδευση των πρακτόρων και τους πολιτικούς στόχους που φαίνεται να υιοθετεί η υπηρεσία – ανησυχίες που εκδηλώνονται και μέσα από τις μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.



Read more: https://t.co/gs55sapKJH pic.twitter.com/0LwulTgqLy — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026

Συγκεκριμένα κριτήρια

«Η ICE πράγματι αναζητά υποψηφίους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας, όπως η ιθαγένεια και τα πρότυπα φυσικής κατάστασης, γίνονται έλεγχοι του ιστορικού των υποψηφίων, ενώ για ορισμένες θέσεις διερευνάται επίσης το εάν οι υποψήφιοι έχουν την κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση ή εμπειρία σε αρχές επιβολής του νόμου», εξηγεί στην DW η Μελίσα Χάμιλτον, Αμερικανίδα νομικός και πρώην αστυνομικός.

Η Χάμιλτον, που σήμερα είναι καθηγήτρια Νομικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ στη Βρετανία, ανέφερε πως στοιχεία της στρατηγικής προσλήψεων της ICE – για παράδειγμα, η παρουσία σε εκθέσεις εργασίας ή η ανάρτηση αγγελιών σε ομοσπονδιακές πλατφόρμες – περιλαμβάνουν συνηθισμένες πρακτικές για τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Ο οργανισμός, ωστόσο, εφαρμόζει και ορισμένες ασυνήθιστες πρακτικές. Η εκστρατεία στα μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα, που αξιοποιεί εργαλεία στρατολόγησης έντονα προσαρμοσμένα στη βασική ρητορική του Τραμπ, κρίθηκε ως αμφιλεγόμενη, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την προβολή του Θείου Σαμ – του προσωποποιημένου συμβόλου της αμερικανικής κυβέρνησης, που έγινε διάσημο για τη στρατολόγηση στρατιωτών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο – σε διαδικτυακές καμπάνιες και στην ιστοσελίδα της ICE, όπως και την ανάρτηση του λεγόμενου πίνακα «American Progress», ο οποίος παρουσιάζει την προέλαση των λευκών εποίκων και την υποχώρηση των αυτόχθονων Αμερικανών.

Το κόστος της διαφημιστικής εκστρατείας για αυτό που το DHS χαρακτήρισε ως «στρατολόγηση σε καιρό πολέμου» το 2026 ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφο 30 σελίδων στο οποίο απέκτησε πρόσβαση η Washington Post. Σε αντίστοιχα ποσά αναμένεται να κινηθεί η υπηρεσία και τα επόμενα χρόνια, καθώς το λεγόμενο «Big Beautiful Bill» του Τραμπ εξασφάλισε στην ICE προϋπολογισμό 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια για τη φύλαξη των συνόρων και τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό.

Κατακλυσμός στοχευμένης διαφήμισης

Τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, έχουν πάντως οι «πρωτοβουλίες προσέγγισης βάσει δεδομένων», όπως τις αποκαλεί το DHS. Πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι η ICE χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους για να στοχεύσει ομάδες που πρόσκεινται ιδεολογικά στον Τραμπ. Η Χάμιλτον αναφέρει ως παράδειγμα τη μέθοδο «geofencing»: τα προγράμματα περιήγησης και οι ροές κοινωνικών δικτύων όσων βρίσκονται κοντά ή ενδιαφέρονται για στρατιωτικές βάσεις, συγκεκριμένες αθλητικές διοργανώσεις ή εκθέσεις όπλων και επαγγελμάτων μπορούν να εντοπίζονται και να λαμβάνουν στοχευμένες διαφημίσεις προσλήψεων.

Στο έγγραφο της Washington Post αναφέρεται πως η ICE επιδιώκει επίσης να «κατακλύσει» με διαφημίσεις τα κοινωνικά δίκτυα και να χρησιμοποιήσει influencers σε πολλές ψηφιακές πλατφόρμες. Προσφέρονται επίσης μπόνους έως και 50.000 δολάρια, καθώς και «επιλογές αποπληρωμής και διαγραφής φοιτητικών δανείων» για όσους προσλαμβάνονται. Η Χάμιλτον καταλήγει συνολικά πως, παρά τις επικρίσεις, η εκστρατεία προσλήψεων έχει αποδώσει – τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου.

«Η επιτυχία εξαρτάται από τα κριτήρια αξιολόγησης: εάν στόχος ήταν η ταχεία και σημαντική αύξηση του προσωπικού, τότε φαίνεται πως η στρατολόγηση πέτυχε. Εάν στόχος ήταν η προσέλκυση ιδιαιτέρως έμπειρου προσωπικού επιβολής του νόμου, τα στοιχεία είναι ανάμεικτα, καθώς εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο εμπειρίας των νέων προσλήψεων δεδομένων των σύνθετων απαιτήσεων της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας», σημείωσε.

Τέτοια ζητήματα, βέβαια, δεν φαίνεται να απασχολούν το DHS, που προσφάτως ανέφερε χαρακτηριστικά πως «με αυτούς τους νέους πατριώτες στην ομάδα θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που πολλοί έλεγαν ότι ήταν αδύνατο και να υλοποιήσουμε την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ να κάνει ξανά την Αμερική ασφαλή». Βέβαια, το «αφεντικό» της ICE, Γκρεγκ Μποβίνο, ήδη οδηγείται στην… απόσυρση, μετά τα γεγονότα της Μινεάπολης, έστω κι αν ο Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

