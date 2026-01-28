Η γυναίκα που κατέγραψε την δολοφονία του Πρέτι στη Μινεάπολη, περιγράφει: «Τον σκότωσαν και έτρεχαν να κρυφτούν» 

Η γυναίκα η οποια κατέγραψε την δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από αστυνομικούς του ICE μίλησε στο CNN για το τι πραγματικά έγινε.

Η γυναίκα διέψευσε την Κρίστι Νόεμ, υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία είπε ότι ο Πρέτι κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς μετανάστευσης «με σκοπό να σκοτώσει».

«Αυτά που είναι η Νόεμ για τον Άλεξ είναι ότι πιο προσβλητικό για έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την πατρίδα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ήρεμος και έδειχνε σεβασμό. Ουδεμία απειλή» είπε αρχικά.

«Το να βλέπω να τον πυροβολούν είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχω. Τον είδα να πεθαίνει» πρόσθεσε βουρκωμένη. «Το κεφάλι του έγειρε προς τα πίσω, έγινε τόσο γρήγορα. Οταν έφυγαν (οι αστυνομικοί) έδειξαν ότι ήθελαν απλά να σώσουν τον εαυτό τους, να κρυφτούν» πρόσθεσε.

