Η Amazon επιβεβαίωσε 16.000 απολύσεις μετά από email που στάλθηκε «κατά λάθος»

Η Amazon επιβεβαίωσε ότι προχωρά σε 16.000 περικοπές θέσεων εργασίας, λίγες ώρες αφότου ενημέρωσε εργαζομένους για νέο γύρο απολύσεων μέσω email που φαίνεται πως στάλθηκε κατά λάθος.

Το email, εστάλη αργά το βράδυ της Τρίτης και ανέφερε ότι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Κόστα Ρίκα απολύθηκαν στο πλαίσιο προσπάθειας «ενίσχυσης της εταιρείας». Το μήνυμα ακυρώθηκε γρήγορα, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι κοινοποιήθηκε κατά λάθος.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η Amazon ανακοίνωσε επίσημα τις μειώσεις προσωπικού, στο πλαίσιο σχεδίου για να «αφαιρέσει τη γραφειοκρατία» από την εταιρεία.

Το email που διέρρευσε

Την Τρίτη, ένα προσχέδιο email που είχε γραφτεί από την Κολίν Όμπρεϊ, ανώτερη αντιπρόεδρο της Amazon Web Services (AWS), συμπεριλήφθηκε σε πρόσκληση που στάλθηκε σε αρκετούς εργαζομένους.

Ο τίτλος της πρόσκλησης ήταν «Send project Dawn email», αναφορά στην κωδική ονομασία που χρησιμοποιεί η Amazon για τις απολύσεις.

Στο κείμενο αναφερόταν ότι πρόκειται για συνέχεια της προσπάθειας που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο, με στόχο να μειωθούν τα επίπεδα διοίκησης, να αυξηθεί η ανάληψη ευθύνης και να περιοριστεί η γραφειοκρατία ώστε η εταιρεία να κινείται πιο γρήγορα για τους πελάτες. Τόνιζε επίσης ότι τέτοιες αλλαγές είναι δύσκολες και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με προσοχή, ώστε να προετοιμαστεί η Amazon και η AWS για μελλοντική επιτυχία.

Οι 16.000 απολύσεις ήταν αναμενόμενες εδώ και εβδομάδες, με ορισμένους να εκτιμούν ότι η διοίκηση σκόπευε να περικόψει συνολικά περίπου 30.000 θέσεις, με νέο μεγάλο κύμα απολύσεων αυτόν τον μήνα και επιπλέον περικοπές μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Οι απολυμένοι εργαζόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για διαθέσιμες θέσεις στην Amazon, ωστόσο ο αριθμός των ανοικτών ρόλων ήταν περιορισμένος. Όσοι δεν μετακινήθηκαν σε άλλη θέση, έλαβαν αποζημίωση ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Μαζικές απολύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας

Από το 2022, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως Amazon, Meta, Google και Microsoft έχουν προχωρήσει σε περικοπές δεκάδων χιλιάδων θέσεων κάθε χρόνο. Σε όλο τον κλάδο, εκτιμάται ότι περίπου 700.000 άνθρωποι έχουν απολυθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Από τότε που ο Τζεφ Μπέζος αποχώρησε από τη θέση του CEO πριν από τέσσερα χρόνια, ο διάδοχός του Άντι Τζάσι έχει οδηγήσει την Amazon σε διαδοχικούς γύρους απολύσεων το 2023, 2024 και 2025.

Παράλληλα, έχει επιχειρήσει να επιβάλει πιο αυστηρή εργασιακή κουλτούρα, με υποχρεωτική παρουσία στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, κάτι που καθιστά την Amazon μία από τις λίγες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που απαιτούν πλήρη φυσική παρουσία.

Η εταιρεία δίνει επίσης έμφαση στη μείωση κόστους, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider, παρακολουθούσε ακόμη και τη χρήση εταιρικών κινητών από εργαζόμενους της AWS, με στόχο να περιορίσει την αποζημίωση των 50 δολαρίων τον μήνα.

Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι θα κλείσει περίπου 70 καταστήματα τροφίμων με το brand Amazon, τα Amazon Fresh και Amazon Go, και θα επεκτείνει την παρουσία της μέσω της Whole Foods Market.

