Η Ιαπωνία αποχαιρετά τα τελευταία της πάντα – Επιστρέφουν στην Κίνα μετά από 50 χρόνια

Η Ιαπωνία έμεινε χωρίς πάντα για πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα, καθώς το τελευταίο ζευγάρι επέστρεψε στην Κίνα. Τα δίδυμα Xiao Xiao και Lei Lei, ιδιαίτερα αγαπητά στο ιαπωνικό κοινό, αναχώρησαν από τον ζωολογικό κήπο Ueno στο Τόκιο, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τα αποχαιρετήσουν.

Η επιστροφή τους γίνεται σε μια περίοδο που οι διπλωματικές σχέσεις Ιαπωνίας–Κίνας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών. Αιτία αποτελεί η στάση του νέου Ιάπωνα πρωθυπουργού στο ζήτημα της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, θεωρείται απίθανο να σταλούν σύντομα νέα πάντα ως αντικατάσταση.

Η Κίνα έστειλε για πρώτη φορά πάντα στην Ιαπωνία το 1972, ως δώρο για την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Από τότε, το Πεκίνο έχει αξιοποιήσει τα πάντα ως εργαλείο «διπλωματίας», δείχνοντας καλή θέληση και ενισχύοντας τη διεθνή του εικόνα, ενώ έχει τη δυνατότητα να τα αποσύρει όταν οι σχέσεις επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV, τα δύο πάντα έφτασαν σε ειδικά κιβώτια στην επαρχία Σιτσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα. Εκεί θα παραμείνουν σε καραντίνα στο China Conservation and Research Center for the Giant Panda, το οποίο ανακοίνωσε ότι τα ζώα έφτασαν με ασφάλεια νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Τα Xiao Xiao και Lei Lei γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο Ueno το 2021. Παρότι η Κίνα «δανείζει» πάντα σε άλλες χώρες, διατηρεί την ιδιοκτησία των ζώων, καθώς και των νέων μικρών που γεννιούνται στο εξωτερικό.

